新竹九降風起 竹市9所學校合辦「九風藝遊夢」大秀才藝

新竹九降風起，新竹市有9所學校合辦「九風藝遊夢」，展現與風共伴的各種創作，相當精采。（記者洪美秀翻攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹吹起九降風，由新竹市建華國中、新竹女中、清華附小、高峰國小、竹蓮國小、新竹國小、東園國小、陽光國小、青草湖國小共9所學校組成的「九風藝遊夢」聯合才藝展，今天在巨城Big City也與風共伴展開。除有動態的才藝表演，也有靜態的才藝展出，展期到明年1月2日，展出146件精彩作品，包含玻璃藝術、水彩、水墨、平面設計、版畫、書法、素描、漫畫，展現小小藝術家與風共伴的學習成果。

而建華國中美術班學生展出的作品，不乏獲竹市或全國學生美展佳績，學生將學習上的熱忱與對藝術的嚮往表露無遺。特別的是從104年起，建華美術班學生在巨城展出已10年，從班級展覽、擴展到三校美術班展覽、再到七校聯展，今年因欣逢10週年，更擴大邀集九校共襄盛舉，堪稱是竹市最大規模的校際視覺藝術創作聯展。

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其中新竹女中美術班，以《饞纏》為主題，呈現輕盈而誘人的視覺語言，象徵著人們對美好事物的渴望與追求。清華附小美術班，透過自然環境生態的觀察與體驗進行聯想創作，以超現實的想像結合水墨媒介，創作出充滿生命力的超時空圖像。高峰國小有全國唯一的「兒童玻璃美術館」，藉由玻璃藝術的推廣，進行在地文化傳承，且獲「教育部藝術教育貢獻獎」全國績優學校肯定。

竹蓮國小展出涵蓋全國美展與特教全國美展的作品，冀望觀者能透過畫者的構圖、色彩與筆觸，展現對大千世界的想像。新竹國小參展的學生涵蓋一到五年級，作品主題多樣，從動物、叢林、花園到太空等，運用不同素材，呈現出對生活的觀察與想像。

東園國小呼應這次藝遊夢的主題，作品涵蓋孩子在生活中的觀察與體驗，以及對環境百態的奇幻發想，呈現童趣與藝術之美。陽光國小創作出關注環保、探索生活議題的作品。青草湖國小展現孩子們細膩的創作手法與對環境的深刻理解，傳遞出「自然與人和諧共生」的理念。

新竹九降風起，新竹市有9所學校合辦「九風藝遊夢」，展現與風共伴的各種創作，相當精采。（記者洪美秀翻攝）

新竹九降風起，新竹市有9所學校合辦「九風藝遊夢」，展現與風共伴的各種創作，相當精采。（記者洪美秀翻攝）

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