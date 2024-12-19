賴清德接見《臺灣漫遊錄》作者楊双子及譯者金翎

台灣作家楊双子（左）、台灣譯者金翎以《臺灣漫遊錄》一書獲美國國家圖書獎，總統賴清德今接見二人。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕台灣作家楊双子、譯者金翎以《臺灣漫遊錄》一書獲美國國家圖書獎，總統賴清德今接見二人。金翎致詞時表示，去年8月在紐約與賴清德見面時，賴清德曾預言，作為譯者，她可以成為「king maker」，更期盼網羅傑出的旅美青年人才回台，「報告總統，我成了『king maker』，也回來了，謝謝。」

楊双子表示，自己書寫是為了回答「台灣人究竟是什麼人」，書寫過去是為了走向台灣的未來。楊双子說，作為一名小說家，她的工作是持續訴說故事，直到虛構的小說有能力改變現實的世界，當15年後的台灣人被問起「台灣人認識自己的國家？認識自己的文化嗎？」希望台灣人可以回答「廢話，台灣人當然認識台灣文化。」直到目標達成以前，她都會持續書寫下去。

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金翎表示，賴清德曾預言她可以成為「king maker」，她要報告總統，「我回來了！」 （總統府提供）

金翎則分享，賴清德去年8月出訪過境美國紐約，曾在青年論壇和8名旅美台灣青年見面，自己就是其中之一，當時的賴清德還是副總統，副總統蕭美琴還是駐美大使，自己也只是個菜鳥翻譯，如今3人都走進了總統府，「謝謝台灣讓我們都升級了。」

金翎回憶，賴清德當時對他說，身為作者、金翎或許可以成為「king」，但是萬一無法成真的話，身為譯者也可以成為「king maker」。金翎呼應賴清德當時談話，「同時您也對我們8個人說：『你們都是我要網羅的人才，通通給我回台灣。』所以報告總統，我成了『king maker』，也回來了，謝謝。」

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