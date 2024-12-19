把繪本變舞台獲選台灣最美麗的書 吳睿哲內心剖白超感人

每次翻頁都像揭開舞台上的布幕，進入紙偶舞者不同舞姿象徵的生命意境。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台北國際書展大獎暨金蝶獎今日公布，其中，「金蝶獎」金獎作品《跳舞就是做很多動作》，創作者吳睿哲的感言相當動人。

《跳舞就是做很多動作》非常特別，將左右翻頁的繪本改成上掀式，讓每次翻頁都像揭開舞台上的布幕，進入紙偶舞者不同舞姿象徵的生命意境，有時還附帶有五線譜，讓閱讀像看一場演出。評審團表示，本屆作品以圖像書表現最精彩，而金獎不帶書名的特異風格，一開始就緊緊抓住每位評審的眼球，在節奏感的戲劇張力上，更帶來豐富的體驗感。

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「金蝶獎」金獎作品《跳舞就是做很多動作》。（記者凌美雪攝）

吳睿哲雖因出國無法出席，但委託出版社（是路故事）社長林小杯代讀感言。林小杯說，是路出版至今共發行5本書，其中3本是吳睿哲設計，都入圍金蝶獎。吳睿哲則在感言中提到，做書很多時候必須遷就市場、成本、時間各項考量，總是得捨棄一點點什麼，「我始終認為只要多花一點點力氣，一本書就能夠很不一樣。」

吳睿哲也感謝出版社讓他能夠多花一點點力氣，慢慢幫《跳舞就是做很多動作》找到最適合它的樣子。「最適合它的樣子不必大聲，也可以很安靜。謝謝書展基金會與評審，在眾多精緻用心的書裡看到它，它是如此安靜，安靜到連書名都消失了。」（因為書名印在書的封膜上，拆封後就看不到書名了）

紙本書的市場逐漸萎縮，選擇什麼很重要，「我也一直相信一本書做得好就會有欣賞它的人，做書這件事情對我從來都不是為了取悅。」吳睿哲表示，在這個越來越多人左滑又滑上滑下滑的時代，「我還是想要做摸得到的書，翻閱的聲音與質地是什麼也無法取代。」

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