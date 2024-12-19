搗麻糬、咬金幣、水詩籤占卜、達摩許願 跨年入住日勝生加賀屋體驗日式過年

跨年入住日勝生加賀屋體驗日式過年氛圍，還可抽價值12萬元特別室升等大禮。（日勝生加賀屋提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本一向過新曆新年，想體驗日式過年氛圍不用出國，12月31日到北投體驗獨樹一格的日式跨年，日勝生加賀屋為迎接蛇年，特別推出「蛇年強運大獎入荷-客房免費升等價值12萬特別室」抽獎活動，當日入住客不但有機會抽獎獲得等同於總統套房的特別室升等大禮，館內還特別邀請專業樂師現場古箏演奏、按照日本過年慣例舉辦搗麻糬儀式並邀請大家免費品嘗現做的紅豆麻糬湯，更與鹿港知名的排隊甜點「米弎豆Misato」合作日式甜品，以及跨年倒數的Live演出等，多采多姿的跨年行程熱鬧迎接新的一年到來。

日勝生加賀屋按照日本過年慣例，在12月31日舉辦跨年搗麻糬儀式。（日勝生加賀屋提供）

日式度假旅程從辦理入住的那一刻便悄然開始，在典雅大氣的日式數寄屋建築大廳，古箏老師的悠揚琴音悠然迴盪，喜迎每位到訪的旅客。日勝生加賀屋表示，在日本神話中，蛇是財富與重生的象徵，也代表著2025金蛇年的豐收與吉祥，因此，飯店特別企畫「蛇年強運大獎入荷」活動，為幸運的貴賓打造不凡的奢華體驗。凡於官網或電話預訂12月31日入住的遊客，皆有機會參與抽獎，贏取當晚升等特別室的頂級大禮，伴著夜色悠然展開新年的序曲，感受極致的奢華與舒適。

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米弎豆製作的金運小判餅，象徵著「咬金幣、吃進福氣」的美好寓意。（日勝生加賀屋提供）

1樓待客區則邀請了鹿港知名的排隊美食「米弎豆Misato」，現場製作別具風味的日式小判餅。「小判」是日文金幣之意，這款甜點以江戶時代的金幣為靈感，精緻的外型象徵著「咬金幣、吃進福氣」的美好寓意，為貴賓送上金蛇年的吉祥祝福。現場並聘請書法老師揮毫創作，讓毛筆的濃墨與新年的紅火交織，可近距離欣賞傳統書藝，並索取獨特的祝福作品，為新年增添一抹文化色彩。凡當日入住皆可憑券免費限額兌換，開心享受館內精心企畫的跨年行程與專屬服務。

在日勝生加賀屋可參拜石川縣百年神社「石浦神社」，體驗開運水詩籤。（日勝生加賀屋提供）

此外，日勝生加賀屋延續每年的傳統，在新年前夕舉辦新年搗麻糬活動，麻糬象徵「五穀豐收」的喜悅，也承載感恩之情，隨著木槌捶打麻糬的節奏聲響，感受人與人之間的溫情與聯繫。並邀請所有大小朋友共享現做熱騰騰的紅豆麻糬湯，滿滿的活力注入即將到來的2025年。伴隨一年尾聲的接近，可至館內的夕月酒吧，沉浸於專業樂團的現場Live演出，共同迎接新年的到來。

日勝生加賀屋跨年推出的納福達摩許願活動。（日勝生加賀屋提供）

提到日本新年的習俗，「初詣」無疑是最重要的活動之一。初詣即是新年會前往神社或寺廟參拜，祈求未來一年的平安與幸運。適逢來自石川縣百年神社的石浦神社入駐飯店6樓，可前往參拜，並體驗「水詩籤占卜」及「達摩許願」，不必遠行也能沉浸於濃厚的日本文化氛圍，在籤詩及祈願中尋得新年的啟示與祝福。這既溫馨又充滿歡樂的日式新年慶典，不僅能體驗到濃厚的日本節慶傳統，為跨年夜增添了一段令人難忘的美好回憶，也為新年展開絢爛的序章。更多相關內容詳詢日勝生加賀屋官網。

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