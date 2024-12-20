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開卷啟航！誠品進駐東港會「王船的故鄉」 全台最南端限定店年底登場

2024/12/20 15:07

開卷啟航主視覺。（誠品提供）開卷啟航主視覺。（誠品提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台最南端的誠品書店將從屏東市再下一城來到東港！12月27日於屏東縣王船文化館即將開卷啟航，配合文化館宗旨，屏東縣政府儘力招商，請來連鎖書店龍頭品牌「誠品限定店」同步進駐營運，未來還包括「漁行口食堂（Hî Hâng-Kháu Diner）」、「角頭酒吧（GATAO BAR）」等餐飲品牌，結合文學、文創與東港在地飲食文化，開創文化觀光新視野。

王船文化館。（記者陳彥廷攝）王船文化館。（記者陳彥廷攝）

屏東縣王船文化館坐落於「王船的故鄉」東港鎮行政區週遭，將於12月27日嶄新開幕，規劃常設展、特展空間、沉浸式劇場、典藏庫房、以及餐飲、商業空間。館內1樓將引進全台最南端「誠品書店東港王船限定店」，以「船」為主軸匯集書店職人精選上萬書籍，呼應在地行船航海生活文化特別策劃主題書展，還有獨家「開館紀念香包御守」等王船文化館限定創意選品。

角頭酒吧的飯湯，光是用看得就覺得鮮味十足。（屏縣府提供）角頭酒吧的飯湯，光是用看得就覺得鮮味十足。（屏縣府提供）

文化處表示，屏縣王船文化館不只讓人深入探索迎王百年祭典文化，更引進東港在地的飲食文化，除了知名的東港三寶，飯湯是東港迎王文化不可或缺的經典，還有雙糕潤、肉粿等饕客必吃的美食小吃。全新進駐文化館的「漁行口食堂」承襲東港漁業文化特色，讓大家感受新鮮直送的海味與人情故事，走進漁港的日常，品味最在地的鮮滋味。

角頭酒吧。（屏縣府提供）角頭酒吧。（屏縣府提供）

此外，東港在地子弟還以東港在地的聚落的「角頭」為名，打造位於五樓的「角頭酒吧」，取名自東港的角頭文化，飲品設計靈感則來自迎王平安祭典與漁港風味，每一杯都是一段東港文化的縮影。來杯「千歲特調」保平安，可以遠眺大鵬灣迷人夜景，感受東港不一樣的風華。

王船文化館的一樓，將由全台最南端的誠品書店進駐，圖為示意圖。（誠品提供）王船文化館的一樓，將由全台最南端的誠品書店進駐，圖為示意圖。（誠品提供）

屏縣府指出，試營運期間誠品會員單筆滿800元即可獲贈100元抵用券，邀請讀者透過閱讀，細細體會「船」在不同文化航線上的多元面貌，全店預計114年3月完整開幕。凡於開幕首3日到餐廳酒吧享用指定餐點，即享8折優惠。更多開館資訊，請查詢「屏東縣王船文化館」官方網站及粉絲專頁，或至Instagram搜尋「kingboat.pt」。

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