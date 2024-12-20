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屏東落山風藝術季首次融入村莊 漫步海口港處處有驚喜

2024/12/20 15:20

落山風藝術季首次融入村莊，巨型軟雕塑〈女孩與貓〉。（記者蔡宗憲攝）落山風藝術季首次融入村莊，巨型軟雕塑〈女孩與貓〉。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城落山風藝術季正式開鑼，今年以「在海邊的人」為主題，邀集國內外19個藝術團隊打造5大展區，規模超越以往，首次從海口港延伸到村落，不僅在看海美術館推出沉浸式大海體驗，街道還有融化人心的〈女孩與貓〉巨型充氣裝置等，讓民眾散步巷弄間都有驚喜發現。

落山風藝術季首次融入村莊，巷弄處處有驚喜。（記者蔡宗憲攝）落山風藝術季首次融入村莊，巷弄處處有驚喜。（記者蔡宗憲攝）

落山風藝術季今年首度與周邊旅宿業合作，共有沙灘、看海美術館、街道、村落、藝術旅店5大展區，由台灣、美國、日本、印尼19組藝術團隊創作26組作品，讓民眾不用出國就能欣賞頂級藝術作品。

落山風藝術季首次融入村莊，巷弄處處有驚喜。（記者蔡宗憲攝）落山風藝術季首次融入村莊，巷弄處處有驚喜。（記者蔡宗憲攝）

落山風藝術季首次融入村莊，漫步海口港處處有驚喜。（記者蔡宗憲攝）落山風藝術季首次融入村莊，漫步海口港處處有驚喜。（記者蔡宗憲攝）

其中首次進入村落的街道展區，主題「語巷弄-海口50人」，是日本人氣插畫家山內庸資的首次台灣個展，帶來其著名的〈FACE SHOP似顏繪屋〉，描繪50張海口居民的笑臉，此外，還有立體作品〈男孩與貓兒們〉與巨型軟雕塑〈女孩與貓〉，以及徜徉於巷弄間的3隻貓仔們，在不經意的轉角還能遇見守望海口的狗兒〈小黃哥〉。

在廢棄老屋的村落展區，以聲音、光影、裝置及影像帶民眾穿越時光、重返古厝。（記者蔡宗憲攝）在廢棄老屋的村落展區，以聲音、光影、裝置及影像帶民眾穿越時光、重返古厝。（記者蔡宗憲攝）

而沙灘區有〈巨大章魚家族〉、海景第1排超大型〈逐浪而居的人們〉、照看土地的智慧大眼〈望-穿-海〉，隨風擺動的〈漂浮的岩層〉等作品。還有在港區內移動的車〈穿越沙灘的風〉作品；甚至出現在飯店內的房間的藝術創作，都相當吸引目光。

落山風藝術季出現在飯店內的房間的藝術創作，都相當吸引目光。。（記者蔡宗憲攝）落山風藝術季出現在飯店內的房間的藝術創作，都相當吸引目光。。（記者蔡宗憲攝）

飯店內房間窗戶的藝術創作，相當吸引目光。（記者蔡宗憲攝）飯店內房間窗戶的藝術創作，相當吸引目光。（記者蔡宗憲攝）

縣長周春米表示，落山風季藝術季今年在廢棄老屋的村落展區，以聲音、光影、裝置及影像帶民眾穿越時光、重返古厝，在看海美術館以「舞海湧-海湧之境」為主題，透過沉浸式光影技術打造海洋深淵，都是值得不用出國就能欣賞的頂級藝術作品，如今藝術季成為大家「再遠也要去」的吹風、看海地，也打造成屏東冬季旅遊重點。

落山風藝術季出現在飯店內的房間的藝術創作，相當吸引目光。（記者蔡宗憲攝）落山風藝術季出現在飯店內的房間的藝術創作，相當吸引目光。（記者蔡宗憲攝）

落山風藝術季出現在飯店內的房間的藝術創作，都相當吸引目光。。（記者蔡宗憲攝）落山風藝術季出現在飯店內的房間的藝術創作，都相當吸引目光。。（記者蔡宗憲攝）

落山風藝術季展覽至明年3月2日止，另外還有貨櫃Café，提供咖啡、維大力聯名飲品、「小黃哥」雞蛋糕、藝術旅店特製海口飯包、藝術家授權文創品等，12月28日還有劍舞藝術家蔡宏毅、太極金牌孫家閎聯合其他藝術團體，運用海景沙灘最天然的舞台演出《渡風者》。

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