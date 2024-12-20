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公館耶誕季21日音樂會 免費入園賞管樂、芭蕾感受過節氛圍

2024/12/20 15:23

「2024公館耶誕季」自來水園區有不少燈飾。（台北市自來水事業處提供）「2024公館耶誕季」自來水園區有不少燈飾。（台北市自來水事業處提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕耶誕節將至，自來水園區「2024公館耶誕季」將在本週六12月21日迎來重頭戲「水博奇緣．百年樂章-耶誕音樂會」，音樂會當天適逢冬至，除免費入園並提供熱飲，還有填問卷送湯圓活動，讓民眾能在百年古蹟博物館旁聽音樂、拍美照，暖心過耶誕。最受矚目的音樂會則延續傳統，由教授葉樹涵帶領「台師大管樂隊」攜手演出，邀請大家一起共度充滿幸福感的耶誕佳節。

自來水園區有超過50攤的精采市集與免費熱飲。（台北市自來水事業處提供）自來水園區有超過50攤的精采市集與免費熱飲。（台北市自來水事業處提供）

公館耶誕季已邁入14個年頭，每年都為博物館妝點美麗燈光、營造溫馨佳節氣氛，吸引不少市民留下美麗照片，今年首次在音樂會展示新式「杜鵑花直飲台」，是北水處首創以台北市市花造型設計，符合無障礙環境友善，並納入綠能、減碳、永續元素，展現節能減塑愛地球行動。

現場將有管樂隊與芭蕾演奏。（台北市自來水事業處提供）現場將有管樂隊與芭蕾演奏。（台北市自來水事業處提供）

今年耶誕音樂會，邀請幼兒男神泡泡哥哥及泡泡超人現場帶動跳，還有魔術師的精采魔幻表演。壓軸節目於5點半開始，由葉樹涵教授帶領臺師大管樂隊，以「來自星星的你」為主題，演奏與星空、宇宙、耶誕相關樂曲，並聯合芭蕾舞社共同演出，展現精采絕倫的音樂、舞蹈跨界合作。

耶誕節是溫馨熱鬧的節日，從下午2點開始，現場將設有超過50個互動攤位、逗號市集、胖卡餐車等，攤位種類多元且熱鬧非凡。今年度還與樂高®得寶®合作，設置親子互動闖關區，讓大小朋友一同寓教於樂。當天也將送出公館商圈消費大禮，並頒發「水滴永續藝起來」繪畫展最優人氣獎，節目精采可期，歡迎一起來分享耶誕幸福與溫暖。

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