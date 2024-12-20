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高行健發表新書《呼喚新文藝復興》 籲文藝創作擺脫意識形態束縛

2024/12/20 21:49

台師大高行健資料中心與法國在台協會共同舉辦高行健《呼喚新文藝復興》新書發表會。（台師大提供）台師大高行健資料中心與法國在台協會共同舉辦高行健《呼喚新文藝復興》新書發表會。（台師大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大高行健資料中心舉辦高行健《呼喚新文藝復興》新書發表會，呈現高行健多年來對文藝與自由的深刻思考結晶，內容涵蓋對當代文化和藝術創作的深入探索。高行健也呼籲，文學與藝術回歸創作自由，解脫政治與市場的束縛，重新尋求人性與美學的詩意聯繫，開啟一場全新的文藝復興。

《呼喚新文藝復興》由台師大出版中心出版，彙集了近年來的演講、訪談及相關的研究論述。義大利文版 Per un nuovo Rinascimento 於2018年出版並榮獲羅馬獎，英文版 Calling for a New Renaissance 於前年問世，廣受國際關注。此次中文版由高行健重新編輯，加入精選圖片和照片，呈現他跨界創作的核心價值，反映其終身藝術理念。

高行健在致詞演講中提到，自2013年起，他便在新加坡作家節、法國楓丹白露藝術史藝術節、英國牛津大學高峰論壇等多地提出「呼喚新文藝復興」的呼籲，並引發廣泛的學術與藝術回應。他指出，這場呼喚並不局限於歷史回顧，而是面向當代，呼籲文學與藝術回歸創作自由，解脫政治與市場的束縛，重新尋求人性與美學的詩意聯繫，開啟一場全新的文藝復興。

台師大校長吳正己表示，高行健老師自2012年起即擔任台師大講座教授至今，校方更於2021年成立高行健資料中心，致力於保存和推廣高行健的藝術與思想成就。資料中心收藏了高行健捐贈的大量珍貴資產，包括圖書、畫作、文物、影像資料與手稿，並持續進行典藏的數位化與研究，協助他完成創作生涯的總結。

高行健認為，台師大對他的支持不僅僅是出版與展覽，還包括多年來對其研究的推動，使台灣成為他創作與研究的重要基地。他在新作裡也急切呼籲，文學與藝術應擺脫意識形態與市場操作的束縛，回歸個體自由，追求人性、審美與詩意的真實表達。

台師大表示，此次發表會的時間點，特別突顯了高行健與法國的深厚淵源。1987年12月24日的聖誕夜，在法國駐中國大使克羅德•馬騰（Claude Martin）的協助下，高行健從德法邊境抵達巴黎，開始了他新一階段的創作生涯，並以法國公民的身分獲得諾貝爾文學獎，法國的自由與藝術文化也深刻影響了高行健的創作。

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