台鐵攜手原住民新生代團體 共推竹東地方創生

「親愛愛樂」昨日在「音樂巷」園區舉行活動，歡迎2024年台鐵開行的最後一列專列火車。（台鐵提供）

〔記者林志怡／台北報導〕原住民為主的新生代團體「親愛愛樂」今年進駐音樂巷，昨日舉行特殊活動，迎接2024年台鐵開行的最後一列專列火車。台鐵指出，音樂巷攤位都是由團員經營，目前仍主要靠團方自行佈建，未來台鐵公司將與團體共創推動內灣竹東的地方創生。

「親愛愛樂」是一個以原住民新生代為主體的音樂教育及服務團體，今年剛從南投搬到竹東新家，落腳台鐵竹東舊宿舍區，重新打造音樂巷，希望以此充滿藝文氣息的音樂聚集地，提供在地及外來造訪遊客全新社區體驗。

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台鐵說明，竹東的「音樂巷」攤位都是由「親愛愛樂」的團員經營，前來擺攤的也全都是樂團的演奏高手，近期正值聖誕時節，音樂巷特別設置了一顆大型耶誕樹，希望帶給來訪者更多的節日氣氛和文化饗宴。

此外，台鐵表示，「親愛愛樂」昨日在「音樂巷」園區舉行活動，舉辦趣味市集、藝文導覽，並演出應景「耶誕組曲」、描述火車行進的「丟丟噹」、以及原住民的「拍手歌」，歡迎2024年台鐵開行的最後一列專列火車。

台鐵解釋，今年最後一列專列火車由「南方公園鐵道社」的社友約300人，昨日搭乘台鐵莒光號專列從新左營出發，經新竹直接進入內灣支線，並停靠竹東站，造訪音樂巷特殊活動。

不過，台鐵指出，由於「親愛愛樂」才進駐音樂巷不久，缺乏經費的團方大部分是靠自己的雙手來佈建園區，因此尚未正式營運，未來台鐵公司將結合「親愛愛樂」以及所有「公私夥伴」，共創推動內灣竹東的地方創生。

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