自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台鐵攜手原住民新生代團體 共推竹東地方創生

2024/12/22 16:36

「親愛愛樂」昨日在「音樂巷」園區舉行活動，歡迎2024年台鐵開行的最後一列專列火車。（台鐵提供）「親愛愛樂」昨日在「音樂巷」園區舉行活動，歡迎2024年台鐵開行的最後一列專列火車。（台鐵提供）

〔記者林志怡／台北報導〕原住民為主的新生代團體「親愛愛樂」今年進駐音樂巷，昨日舉行特殊活動，迎接2024年台鐵開行的最後一列專列火車。台鐵指出，音樂巷攤位都是由團員經營，目前仍主要靠團方自行佈建，未來台鐵公司將與團體共創推動內灣竹東的地方創生。

「親愛愛樂」是一個以原住民新生代為主體的音樂教育及服務團體，今年剛從南投搬到竹東新家，落腳台鐵竹東舊宿舍區，重新打造音樂巷，希望以此充滿藝文氣息的音樂聚集地，提供在地及外來造訪遊客全新社區體驗。

台鐵說明，竹東的「音樂巷」攤位都是由「親愛愛樂」的團員經營，前來擺攤的也全都是樂團的演奏高手，近期正值聖誕時節，音樂巷特別設置了一顆大型耶誕樹，希望帶給來訪者更多的節日氣氛和文化饗宴。

此外，台鐵表示，「親愛愛樂」昨日在「音樂巷」園區舉行活動，舉辦趣味市集、藝文導覽，並演出應景「耶誕組曲」、描述火車行進的「丟丟噹」、以及原住民的「拍手歌」，歡迎2024年台鐵開行的最後一列專列火車。

台鐵解釋，今年最後一列專列火車由「南方公園鐵道社」的社友約300人，昨日搭乘台鐵莒光號專列從新左營出發，經新竹直接進入內灣支線，並停靠竹東站，造訪音樂巷特殊活動。

不過，台鐵指出，由於「親愛愛樂」才進駐音樂巷不久，缺乏經費的團方大部分是靠自己的雙手來佈建園區，因此尚未正式營運，未來台鐵公司將結合「親愛愛樂」以及所有「公私夥伴」，共創推動內灣竹東的地方創生。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應