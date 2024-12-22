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東高雄好山好水好人情 高市文化局出版《尋山，發現人情》

2024/12/22 16:38

高市文化局出版《尋山，發現人情》東高雄山食農藝創生專書，歡迎民眾深度走覽東高雄的美麗風景線。 （高市文化局提供）高市文化局出版《尋山，發現人情》東高雄山食農藝創生專書，歡迎民眾深度走覽東高雄的美麗風景線。 （高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕東高雄是高雄後花園，好山好水好人情，高市文化局出版《尋山，發現人情》東高雄山食農藝創生專書，歡迎民眾深度走覽東高雄的美麗風景線。

文化局長王文翠表示，東高雄位處玉山和阿里山山脈間，境內有高屏溪兩大源頭荖濃溪、楠梓仙溪流域，族群組成多元，坐擁令人讚嘆的自然景貌與充沛的人文養分，由於部落家園在自然災害遭嚴重破壞，族人重建過程意識到傳統文化的消失危機，因此積極展開文化復振之路。

《尋山，發現人情》專書由高雄作家余嘉榮、攝影李阿明、盧昱瑞、鍾舜文、繪者林建志等15位文化工作者共同書寫。（高市文化局提供）《尋山，發現人情》專書由高雄作家余嘉榮、攝影李阿明、盧昱瑞、鍾舜文、繪者林建志等15位文化工作者共同書寫。（高市文化局提供）

文化局出版《尋山，發現人情》專書，期待讀者按圖索驥，沿著楠梓仙溪、荖濃溪及其支流5條流域路線踏查巡訪，探見東高雄山食農藝多采多姿的多元創生風貌。

文化局表示，《尋》書共有36篇主題指路，集結14間獨立書店散策、6條古道巡走路徑、2座吊橋渡溪探險，由高雄作家余嘉榮、攝影李阿明、盧昱瑞、鍾舜文、繪者林建志等15位文化工作者共同書寫，圖文並茂，內容豐富，是一部充滿濃情蜜意的「東高雄指南」，也是東高雄深度旅遊叩門磚、覽物逛店必備手冊。

採訪團隊表示，走訪東高雄9區，發現那瑪夏「南沙魯獵人學校」林南吉和桃源拉芙蘭海舒勒，以一己之力傳承部落傳統文化；杉林枋寮楊永坤、甲仙鄭添德涉溪流走野地，帶領民眾探訪百年文化路徑，體驗在地獨特人文地理，「美濃湖水雉棲地」聚集多方有志人士，透過與野蓮農合作，逐步達成互益與永續，挑起一段水雉與野蓮野性復甦的棲地曼波。

另荖濃文化工作室致力大武壠族文化的復振與推廣，以約翰．湯姆生文化路徑為主軸，專注族裔技藝的復刻與振興，設計走讀文化體驗等行程；茂林萬山社區發展協會致力「歐佈諾伙 'Oponoho」岩雕文化，規劃小旅行迎來絢麗曙光，映耀美地，每一則故事都十分生動迷人。

結合新書出版發表，文化局特地安排書內訪談的地方產業品牌，快閃進駐鳳山黃埔新村共創基地（黃埔新村西4巷46號），29日之前每天下午1點到6點開放，讓民眾有機會探見東高雄山食農藝多采多姿的多元創生風貌。

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