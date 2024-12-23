「have a____dream」駁二開展 揭秘藝術家夢境的奇想宇宙

以插畫傳達正向意念的「A ee mi」，將療癒角色實體化，歡迎民眾拍照留念。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕以夢境為主題的「have a____dream」，由9組跨領域創作者，透過豐富多樣的插畫、漫畫、跨媒材作品，以獨特的視角帶領觀眾前進夢鄉，再現夢中奇景，即日起在駁二藝術特區動漫倉庫展出。

高市文化局長王文翠表示，夢是人們與生俱來的創作舞台，也是許多藝術家獲得靈感的泉源，「have a____dream」以夢境為主題，邀請藝術家57吳騏、SAITEMISS低級失誤、Carol Meat、A ee mi、KINGJUN、Bio_ogist、漫畫家丁柏晏、GGDOG和精神唱片，運用不同媒材打造出各具風格的夢境世界，反映創作者內心天馬行空的精采想像，歡迎民眾探索藝術家在實現創作夢想時的大膽嘗試。

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藝術家Carol Meat運用幾何風格的布料編織，打造色彩繽紛的展覽空間。（高市文化局提供）

走進展覽空間，「sweet dreams」展區色彩繽紛的作品映入眼簾，擅長跨媒材創作的Carol Meat，運用幾何風格的布料編織，表達自身對創作夢想的堅持與熱愛；以螢光色系為創作標誌的KINGJUN，結合鏡面及閃亮的複合材質，打造充滿視覺效果的夜光空間，呈現夢中的迷幻情境；而時常以插畫傳達正向意念的A ee mi，則將其作品中療癒人心的角色實體化，鼓勵觀眾只要以樂觀心態迎接生活中的各種挑戰，夢想就有機會實現。

展區「brave dreams」由藝術家57吳騏及SAITEMISS低級失誤領銜，個別展出經典作品及新作，展現兩人橫跨平面插畫、手繪、立體作品等多元型態的創作能力，並藉由兩人畫作中豐富的層次及俐落線條，表現強而有力的筆觸及流動感，藉此給予觀者源源不絕的力量迎向未來。

GGDOG透過漫畫中的角色經歷，帶領讀者穿梭在現實與虛構交錯的世界。（高市文化局提供）

「cozy dreams」展區則以音樂工作室精神唱片的作品開場，舒適放鬆的音樂節奏，帶領逛展民眾潛入超現實的夢境氛圍；而擅長以布料為創作媒材的Bio_ogist，製作許多小老鼠絨毛玩偶，使其穿梭在巨大的金黃起司，展現令人會心一笑的幽默創意。

「57吳騏」發揮多元型態的創作能力，給予觀者源源不絕的力量迎向未來。（高市文化局提供）

展區「real dreams」透過漫畫角色的經歷，帶領讀者穿梭現實與虛構世界，從漫畫家丁柏晏《畢業與鮭魚卵》及GGDOG《刺蝟：走過愛的蠻荒》兩部作品的視角，檢視角色的內心狀態，藉此喚醒觀眾面對內心最真實的自己。

「have a____dream」還有視覺搶眼的展場空間，及參展藝術家設計的拍貼相框，即日起於駁二大義區C7動漫倉庫展至明年5月18日，更多資訊請上駁二官網查詢：https://pier2.org/exhibition/info/1512/。

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