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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

蕭如松藝術園區煥然一新 竹東必遊享受文藝慢活

2024/12/23 14:13

蕭如松藝術園區獲文化部「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」核定補助368萬元經費，歷經3個月修繕工程，如今園區煥然一新，讓許多遊客眼睛為之一亮。（新竹縣政府提供）蕭如松藝術園區獲文化部「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」核定補助368萬元經費，歷經3個月修繕工程，如今園區煥然一新，讓許多遊客眼睛為之一亮。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕坐落於新竹縣竹東市場附近的蕭如松藝術園區，鬧中取靜，開園迄今已成為竹東必遊的藝術景點，今年更獲文化部「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」核定補助368萬元經費，歷經3個月進行門面暨區內木平台及館舍木料等修繕工程，如今園區煥然一新，讓許多遊客眼睛為之一亮。

縣府文化局長朱淑敏表示，蕭如松藝術園區從2008年開放至今已16年，這項蕭如松藝術園區記憶空間設施改善計畫，執行內容包括全區木建築外觀護木漆、玻璃採光罩、故松居屋簷銅製天溝、招牌、入口景觀（佈告欄修繕、地下消防蓄水池修繕、地坪改善）、園區木平台及館舍木料雜項修繕、外牆損壞修繕、新增及汰煥庭園太陽能燈具，希望提升園區環境和舒適度。

蕭如松藝術園區記憶空間設施改善計畫完成，整體提升園區環境和舒適度。（新竹縣政府提供）蕭如松藝術園區記憶空間設施改善計畫完成，整體提升園區環境和舒適度。（新竹縣政府提供）

文化局表示，園區內的5棟日式建築，在五葉松、果樹、茶花、梅花、櫻花、玉蘭花及玫瑰等陪襯下，環境幽美，有思古之情悠然而升。日式建築之美不論外觀與內部都非常具有特色，再加上蕭如松老師的故居—故松居，保存著蕭老師所使用的器皿等，都可以看到蕭老師的純樸之實。

坐落於新竹縣竹東市場附近的蕭如松藝術園區，鬧中取靜，開園迄今已成為竹東必遊的藝術景點。（新竹縣政府提供）坐落於新竹縣竹東市場附近的蕭如松藝術園區，鬧中取靜，開園迄今已成為竹東必遊的藝術景點。（新竹縣政府提供）

5棟日式建築，松言堂為多功能教室，有樂齡班學習藝術教室及做會議室使用；松香廬為餐廳及下午茶之用；故松居為蕭如松老師故居及辦用室使用；松和廬為展覽館；松畫廬為蕭老師複製畫常設館。

遊客來到竹東客庄，別錯過蕭如松藝術園區，文化局邀請愛好本土藝術的朋友駐足園區，感受幽美環境之美，享受慢活的舒適。最新展覽及活動訊息可參閱蕭如松藝術園區臉書粉專。

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