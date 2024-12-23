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屏大原專班專輯發片及壁畫揭幕 力推原住民國際化

2024/12/23 15:05

屏東大學原專班專輯發片及壁畫揭幕。（記者葉永騫攝）屏東大學原專班專輯發片及壁畫揭幕。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕國立屏東大學文化發展學士學位學程原住民專班，今天舉辦《尋．歌》專輯暨《paiwan（排灣）、rukai（魯凱）生命輝映》壁畫揭幕活動，校長陳永森表示，傳承台灣原住民族文化與創新之路，讓原住民族音樂與藝術攜手，屏大已成為台灣培育原住民師資最大的重鎮，並且推動原住民國際化，與加拿大、澳洲、紐西蘭進行研究。

屏東大學原專班專輯發片現場演唱。（記者葉永騫攝）屏東大學原專班專輯發片現場演唱。（記者葉永騫攝）

《尋．歌》專輯是由無虞音樂工作室製作人－維恭．魯那登老師與原專班產學合作，10首歌曲中收錄了包含排灣族、魯凱族、泰雅族、阿美族及布農族等5族的歌曲，這些歌曲皆是來自於原專班古源穗文化藝術團與學生的學習成果。

來自牡丹鄉大二學生楊思羽說，在採集歌謠的過程中，有很多要考慮，例如著作權的問題、耆老也要詢問能不能唱，並不是每一個歌可以唱，有很多的顧忌，而錄製時也學習到很多的技巧及不一樣的感受，謝謝老師的教導。

壁畫創作者賈比恩畫畫小空間排灣族老師黃皓哲與《paiwan（排灣）、rukai（魯凱）生命輝映》壁畫。（記者葉永騫攝）壁畫創作者賈比恩畫畫小空間排灣族老師黃皓哲與《paiwan（排灣）、rukai（魯凱）生命輝映》壁畫。（記者葉永騫攝）

壁畫創作者賈比恩畫畫小空間排灣族老師黃皓哲指出，作品畫在屏東大學敬業樓東側牆面彩繪壁畫，花了10天的時間，用太陽和陶壼之子的傳說，同心圓則代表各族團結一心，發揚光大，而白步蛇、熊鷹則是代表守護，傳達部落生活與傳說故事，並且透過壁畫呈現鮮明圖文符號，讓欣賞的眾人能夠過視覺感官，映射發自內心對原民藝術文化的理解。

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