（影音）竹北市長鄭朝方結合攝影獎頒獎慶祝就職竹北市長2周年

新竹縣竹北市長鄭朝方今天舉辦就職2周年暨竹北攝影展頒獎典禮，吸引約300人到場慶祝。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方今天結合公所自辦的竹北攝影獎頒獎典禮方式，在竹北東區的「享平方Shown Square」的百老匯影城4樓8廳慶祝他就任竹北市長2周年，到場的地方鄉親及其支持者約300名，但整個慶祝活動因故延遲半小時才開始，引發不少人埋怨。

不過無損鄭朝方的好心情，他致詞時顧盼自得細數已經兌現91%選前開出的「五力」政見，並強調他是用2年的時間拼出4年的政績，並邀請公所主祕陳家緯帶領團隊上台跟他一起向在場者深深鞠躬道感謝。

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新竹縣竹北市長鄭朝方（右6）今天慶祝就職2周年，率領公所團隊向所有在場者深深一鞠躬致謝。（記者黃美珠攝）

值得一提的是，公所事前舉辦的「影平方——竹北攝影比賽」，今天也在這場盛會上舉行頒獎典禮，參賽作品的攝影主題，就是以鄭朝方自豪、認為兼具視覺和溫度的市政建設和活動為素材，並以「類」金X獎的方式，由代表會主席林啟賢、副主席葉信輝打頭陣出任頒獎人上台頒獎，只見林啟賢和葉信輝各站一方，態度從容地一搭一唱。

林啟賢先說，今天是他倆的第1場頒獎典禮。以前有個廣告台詞說：有人用筆記寫日記，有人用歲月寫日記；他呢，就是用柯尼卡寫日記。葉信輝立刻說，確實只有柯尼卡它抓得住我。

林啟賢接著講，現在時代不一樣了，大家都用手機寫日記。葉信輝立刻接嘴講，現在很多人去吃美食前都是手機先吃。而今天的場合很特別，他們也來自拍一下。

只見葉信輝接著就掏出手機，跟林啟賢雙雙轉身背對群眾玩起自拍，隨後才揭曉「手機組」得獎人：藍于婷〈披星戴月的明天〉、劉麒尉〈日落晚霞的星際籃球場〉。

主席、副主席2人搭配得「戲」感十足，讓人好像真的來到了「類」金X獎的頒獎典禮現場，讓人忍俊不住。

新竹縣竹北市代會主席林啟賢（右）、副主席葉信輝（左）搭檔頒獎戲感十足。（記者黃美珠攝）

「影平方——竹北攝影比賽」其他得獎名單如下：

《數位相機組》竹北燈：廖碧雲〈暮色行旅〉。公園系列：從缺。十六座橋：吳聲狄〈跨越〉。星際籃球場：陳科文〈魔幻球場〉。眼中的竹北：吳佳瑾〈遇見〉。評審團獎：戴丞衍〈安心照亮回家〉。

公所表示，今天的就職2周年慶祝會場，不僅竹北市首屆市長曾清江的夫人李錦秀、前市長楊敬賜夫人陳素敏、市民代表會各代表們、里長們都到場參加，就連電影《志氣》、也是星際球場短片導演張柏瑞、亞洲有氧天王潘若迪以及金鐘演員馬力歐、為竹北爭光的模範農民許豐立等都到場且幫忙頒獎。

鄭朝方說，明年竹北市人口可望突破22萬人，將趕上彰化市成為全台第一大的縣轄市，因此他將與團隊持續推動多元建設跟活動，讓竹北不僅是宜居，更是一個充滿創意和溫度的地方，讓竹北展現全新質感，讓竹北超越竹北。

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