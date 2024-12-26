（影音）衛武營全球唯一戶外直播維也納愛樂 與世界一起迎新年

衛武營明年元旦全球唯一戶外直播維也納愛樂，與世界一起迎新年。（衛武營提供）



〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心明年元旦推出「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」，將由義大利指揮大師里卡多．慕提7度受邀擔綱指揮；華語樂壇大師羅大佑也首度於衛武營舉辦個人音樂會，民眾享受東西方音樂交流饗宴，更與世界同樂迎接新的一年。

衛武營全球唯一戶外現場直播「維也納愛樂新年音樂會」，連續17年於戶外草坪舉辦受歡迎．每年吸引大批人潮，席地而坐聆聽音樂，明年仍由大提琴家張正傑擔任衛武營直播音樂會主持人，與民眾一起歡度新年盛會。

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明年「維也納愛樂新年音樂會」由義大利指揮大師里卡多．慕提第7度受邀擔綱指揮。（衛武營提供）

「維也納愛樂新年音樂會」自1939年開始舉辦，明年是第85次舉行，由義大利指揮大師里卡多．慕提第7度受邀擔綱指揮，早自1971年薩爾茲堡音樂節起，開啟與維也納愛樂長期合作至今，登台指揮該團超過500次，自1993年首度指揮維也納愛樂新年音樂會，以堅實而細膩指揮風格受肯定。

「維也納愛樂新年音樂會」為營造新年歡欣和希望氛圍，絕大多數曲目出自史特勞斯家族舞曲，之後才少量加入其他作曲家作品，明年紀念圓舞曲之王小約翰．史特勞斯誕生200週年，將演出他所作多首曲目，也將加入奧地利作曲家小約瑟夫．黑爾梅斯伯格〈快樂兄弟進行曲〉（選自《紫羅蘭姑娘》），以及首次演出女性作曲家康斯坦茲．蓋格《費迪南德斯圓舞曲》（由沃夫岡・多爾納改編）。

華語音樂大師羅大佑明年元旦晚間推出《港都》新年音樂會。（衛武營提供）

華語音樂大師羅大佑也將於元旦晚間首度登上衛武營葡萄園式音樂廳，回到音樂人生啟蒙地高雄，推出《港都》新年音樂會，將和16位演奏家合作，透過東西方樂器交融原聲，結合古典與流行，打破流行樂一貫演唱會形式，全新演繹〈愛人同志〉、〈之乎者也〉、〈火車〉等名作，門票熱銷已完售。

此外，「維也納愛樂新年音樂會」轉播前，推出暖場音樂會，由以琵琶做為創作基礎的跨界樂團「漩指Music」現場演出，5位成員以琵琶、電吉他、電貝斯、爵士鼓、電大提琴等樂器，建構獨特音樂風格迎賓；榕樹廣場南側舉辦「忘憂是吉——2025新年限定市集」，歡迎大家愉快度過新年第一天。

衛武營每年戶外現場直播「維也納愛樂新年音樂會」受歡迎，吸引大批人潮席地而坐聆聽音樂饗宴。（衛武營提供）

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