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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

掌握2025年國外旅遊趨勢 這些旅遊主題最受青睞

2024/12/25 22:14

日本是國人極為喜愛的旅遊國，圖為日本白川鄉冬日點燈風景。（晴天旅遊集團提供）日本是國人極為喜愛的旅遊國，圖為日本白川鄉冬日點燈風景。（晴天旅遊集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2024年到尾聲，很多人開始規畫明年的旅遊行程，或是接下來的夢想旅遊清單，想知道哪些國家及地區是受消費者喜愛，看品保協會舉辦的國際金旅獎得獎作品可窺知，今年贏得第12屆國際金旅遊獎8項肯定的晴天旅遊集團，獲獎產品遍及亞洲、歐洲及美洲，其中，光是競爭激烈的日本，就有兩項產品獲得國際金旅獎，顯示集團在掌握消費者旅遊喜好、產品設計規畫上有獨到見解。有鑑於現今的旅客已逐漸養成提前規畫行程的習慣，想要搶得旅遊先機，不妨先收集旅遊市場資訊早做規畫。依據今年及歷年來的操作經驗，晴天旅遊集團觀察到國人出國偏向各種主題式旅遊，歸納以下特色提供接下來有出國旅遊計畫的民眾參考。

西班牙朝聖之路相關團體旅遊產品近年大受歡迎。（晴天旅遊集團提供）西班牙朝聖之路相關團體旅遊產品近年大受歡迎。（晴天旅遊集團提供）

1.「健康旅遊」：晴天旅遊集團董事長陳依福表示，因為疫情讓大家深刻體會健康的重要，有含運動如健行、馬拉松的主題行程客戶增加，如義大利北部多洛米提山區健行，以及西班牙朝聖之路幾乎團團爆滿，非苦行僧般修行，而是可以邊走邊玩，吃好住好的健行方式大獲好評。2025年這股趨勢預計還會更熱絡。

土耳其東部新興景點-內姆魯特山（人頭山）。（晴天旅遊集團提供）土耳其東部新興景點-內姆魯特山（人頭山）。（晴天旅遊集團提供）

2.「深旅行」；不走馬看花、強調深度體驗，也是國人的新旅遊趨勢。陳依福表示，晴天推出的全德、全法、土耳其東部，許多遊客是二次重遊，以前走馬看花總覺得不過癮，再次報名深度探索。

義大利北部多洛米提山區健行。（晴天旅遊集團提供）義大利北部多洛米提山區健行。（晴天旅遊集團提供）

3.「一生必遊」：即使無法馬上實現，但是這輩子想要去的夢想行程，如極地行。晴天旅遊總經理饒姿華表示，疫情解封後大家都迫不急待想圓夢，這兩年極地的市場非常白熱化，預計還會延燒下去。另外，還有馬丘比丘探祕、亞馬遜叢林探險、賞極光等，也是大家心目中的一生必遊夢幻主題。

寒冬遊日本，上東北藏王賞樹冰奇景。（晴天旅遊集團提供）寒冬遊日本，上東北藏王賞樹冰奇景。（晴天旅遊集團提供）

4.「日本」：無可諱言，日本依舊是人氣主題旅遊。晴天旅遊集團中的晴日旅遊總經理黃清涼表示，2025上半年，晴日獨家產品包括白川鄉點燈、藏王樹冰雪怪車銷售全滿，顯示日本產品超高人氣。由於大阪將在明年4至10月舉辦萬國博覽會，預估會有2000萬人湧入，若目標不在博覽會的消費者，黃清涼建議可離開本州和關西，往其他2、3線城市遊玩，例如：四國、東北、九州一帶；若是想要參觀大阪萬國博覽會，則建議可兩點進出，例如名古屋進、大阪出。

樂齡版long stay，搭乘日本東北海里列車。（晴天旅遊集團提供）樂齡版long stay，搭乘日本東北海里列車。（晴天旅遊集團提供）

5.「遊學旅行」：遊學旅行不限於學生，從小孩到成人都有不同的學習遊程，晴天旅遊集團內的晴學旅遊總經理陳昭志表示，海外教育旅行已成為另一種熱門旅遊主題，亞、歐、美、澳洲，都是遊學目的地，2024年晴學就經手超過4000人次，2025年規畫樂齡版的long stay，日本、歐美，都可以進行深度學習旅行。此外，更嫁接哥倫比亞大學、史丹福大學、劍橋大學、牛津大學、倫敦大學等境外菁英培養課程，從青少年到成人提供跨域學習服務。

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