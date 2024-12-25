千手千眼的傳說 素淨畫派師生暨新北市藝文協會聯展

以「千手千眼的傳說」為主題，素淨畫派師生暨新北市藝文協會聯展將於2025年1月4至12日，在新北市蘆洲集賢藝文中心舉辦。（素淨畫派廖湘靈提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕你看過南無觀世音菩薩嗎？你心目中的佛菩薩長甚麼樣子呢？不論前面的答案為何，歡迎來參觀素淨畫派師生暨新北市藝文協會聯展，主題為「千手千眼的傳說」，除了展出素淨畫派創始人廖湘靈及其學生的相關佛畫作品，還可欣賞新北市藝文協會會員展出的近百幅經典書畫之作。聯展將於2025年1月4至12日，在新北市蘆洲集賢藝文中心舉辦，開幕式訂於1月4日下午2點舉行，免費參觀。

廖湘靈創立素淨畫派，25年來教人畫觀音，圖為其作品〈觀自在菩薩〉。（素淨畫派廖湘靈提供）

廖湘靈（後右1）在課堂中指導學生，圖為此次展覽作品之一、由5人聯手繪製的〈五子戲彌勒〉。（素淨畫派廖湘靈提供）

一般人對於畫佛像，總是心生畏懼，既擔心畫不好對佛菩薩不敬，也對自己的畫藝沒信心，以畫神像、佛像畫出名的藝術家廖湘靈，教人畫觀音是他的專業，引眾畫觀音則是他的大願志業，他總是強調畫佛畫「需要緣分，不要天分」，鼓勵大家不要害怕動筆作畫。為了讓「人人畫佛」、「歡喜畫佛」，廖湘靈在2001年創立素淨畫派，他表示這是系出中國繪畫「南張北溥」（南派張大千/北派溥心畬）嫡派相傳的溥派，亦稱宮廷畫派，自創一套畫佛像便捷教法，在全國各地監獄及育幼院、老人院、少輔院、癌友中心及宮廟寺堂等，指導了數以萬計的國內外有緣人畫神像、佛菩薩像。許多學生也因為畫佛像畫而受益，從身口意三業上改變自己，牽起了一連串善與美的連結。

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廖湘靈作品〈地藏王菩薩〉。（素淨畫派廖湘靈提供）

主辦單位表示，此次展覽是廖湘靈老師暌違10年舉辦的展覽，參展的除了畫派學生的作品外，特邀新北市藝文協會畫藝精湛的會員們攜手展出近百幅經典書畫之作，尤其是廖湘靈老師首次公開發表的3幅水墨，與眾不同地演譯了南無觀世音菩薩悲懷愍眾生的「千手千眼的傳說」，畫裡顛覆了傳統佛畫的莊嚴相好呈現，傳遞AI新世代生命之花的光與能量。參觀畫作時，若在現場遇到此次參展的學員，也不妨和他們聊聊，探詢所展出畫作的背後故事，如學員之一的謝莘莘此次展出的原創作品〈相應〉，就是紀錄她年輕初學佛時的夢境感應經驗。

此次參展學員謝莘莘作品〈相應〉。（素淨畫派廖湘靈提供）

此外，畫展期間，如果想深入體解畫佛真實義，尋求在一筆一畫中找到自己的善巧方便之法，此次協辦的新北市李翁月娥議員服務處表示，歡迎大家來展場，認識廖老師獨步全球25年的「鉛筆畫觀音3小時速成學習法」，如何能在喧擾的時空裡，讓自己真正地靜下心來，跟內我靈魂相應，快樂的飛翔，期望大眾在起心動念參觀這場聯展後，能有不同的收穫。

◆素淨畫派師生暨新北市藝文協會聯展，展期：2025年1月4至12日，地點：新北市蘆洲集賢藝文中心，新北市蘆洲區集賢路245號7樓（捷運新蘆徐匯中學站步行約10分鐘）。

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