彷彿日光下的海底藝術燈節 Xpark「光之海月」by NAKED, INC.光影藝術盛會

Xpark和日本光影創意公司「NAKED, INC.」合作，推出「光之海月」by NAKED, INC.光影藝術盛會。（Xpark提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕12上旬剛結束的京都世界遺產二條城光影藝術盛會，由日本頂尖的光影創意公司「NAKED, INC.」策畫，帶來令人驚艷的光影表演，沒有看到的人也不要遺憾，2025即將迎來開幕5週年的Xpark，週年慶的第1彈就是和「NAKED, INC.」合作，打造癒見水母區「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，2025年1月20日奇幻展開，準備點亮一場如夢似幻的光影藝術盛會。

影像、燈光、音樂、水母及置身其中的遊客們，融合成有如四季流轉的夢幻藝術殿堂。（Xpark提供）

春節年度盛事台灣燈會將於2025年2月12至23日舉行，Xpark所在的桃園市青埔地區成為此次主會場。為了一同歡慶台灣燈會在桃園舉辦，Xpark特別自2025年1月20日起，以「從白天就能享受的花燈活動」為主題，全新升級打造館內限定演出。館內最熱門的NO.1展區「癒見水母」將以全新面貌翩然登場！前半部有Xpark必拍的大型水母圓窗「Xpark Blue」、展示各式各樣的水母種類，還有訴說水母們成長過程的水母LABO實驗室；後半部則是象徵Xpark沉浸式體驗的代表作「水母萬花筒」，走進其間，影像、燈光、音樂、水母，甚至是置身其中的遊客們，彼此交融，宛若四季流轉的夢幻藝術殿堂。

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「Xpark光之海月by NAKED, INC.」創意作品，是一場生命之美與藝術之最的交融成果。（Xpark提供）

至於此次全新策畫演出的「Xpark光之海月by NAKED, INC.」創意作品，正是一場生命之美與藝術之最的交融成果。「NAKED, INC.」創立於1997年，跨越各種文化與領域，現實與虛擬，透過藝術與科技，將根植於電影的強烈敘事性和世界觀與新世代特有的技術相結合，為時代創造新場景，也創造出全新的體驗與感動，代表作有「NAKED櫻之新宿御苑」夜櫻光雕秀、「NAKED FLOWERS 世界遺產·二條城」沉浸式花海光影展、與新加坡「萬態野生動物世界」的合作等。未來，Xpark與NAKED將持續展開合作，共同創造超越想像的水族館體驗，綻放海洋下的藍色悸動，「NAKED, INC.」作品詳詢NAKED, INC.官網。

由NAKED監製的原創「2way星願水母燈籠」。（Xpark提供）

為慶祝春節前夕「Xpark光之海月by NAKED, INC.」活動公開，Xpark限量發售由NAKED監製的原創「2way星願水母燈籠」及套票。這款以「光之海月」為主題的充氣燈籠，具有多種用途，可手提，並配有脖掛帶，不僅能在燈會現場使用，亦可妝點家居、Party聚會，為空間注入一抹自在療癒且時尚的氣息。預計於明年1月初開放預購，活動開始後即可於入場時領取，獨家訂製，限定限量販售。

2025年Xpark月曆集合眾多可愛生物，陪大家迎接新的一年。



（記者周幸叡攝）

此外，在2024年進入尾聲之際，Xpark已幫大家準備好2025年月曆，自即日起於官網預約購買一般門票，不分票種，即可以優惠價入手「Xpark 原創月曆」，僅開放線上加購優惠，數量有限，售完為止。今年度亮點有首次出道的國王企鵝寶寶Tomorin，以及其他可愛生物，陪伴大家迎接2025年、開心度過每一天，相關內容詳詢Xpark售票網址。

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