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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

跨越千年王者再現 曾侯乙編鐘複製件合作展演竹市登場

2024/12/27 14:22

已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，讓人一窺傳統樂器的精髓樂音。（記者洪美秀攝）已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，讓人一窺傳統樂器的精髓樂音。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕國立傳統藝術中心發起的「王者再現─曾侯乙編鐘複製件合作展演」今天起在新竹市演藝廳展出，並由台灣國樂團帶來精湛演出，為為期4年48場的編鐘複製件展覽活動揭開序幕。新竹市文化局表示，此展以曾侯乙編鐘的複製件為主題，展示傳統古代音樂與工藝的瑰寶，融合現代音樂演出，絕對是精采的視聽藝文盛宴。

已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演，今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，讓人一窺傳統樂器的精髓樂音。（記者洪美秀攝）已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演，今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，讓人一窺傳統樂器的精髓樂音。（記者洪美秀攝）

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，傳藝中心整合國內公共藝文館所資源，先後在國父紀念館、中山堂及國立自然科學博物館等館所展示曾侯乙編鐘複製件，即日起由新竹市文化局接棒。未來傳藝中心將與竹市文化局齊力，鏈結新竹在地青年國樂人才持續創作與展演，除靜態常設展演，台灣國樂團也規劃帶來4年共計48場的編鐘演示，希透過展示與活動，激發大眾對傳統音樂及工藝的興趣。

已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，台灣國樂團也帶來精采的樂音演出。（記者洪美秀攝）已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，台灣國樂團也帶來精采的樂音演出。（記者洪美秀攝）

文化局表示，曾侯乙編鐘作為中國古代音樂與工藝的巔峰之作，具歷史與文化意義。這套編鐘出土於1978年中國湖北隨縣的曾侯乙墓，至今已有2400多年歷史。曾侯乙編鐘由65枚青銅鐘組成，涵蓋五個八度音階，是現存最完整且音律最精確的古代打擊樂器之一。

已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，讓人一窺傳統樂器的精髓樂音。（記者洪美秀攝）已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，讓人一窺傳統樂器的精髓樂音。（記者洪美秀攝）

此次展出的編鐘複製品是以1:1比例，忠實還原原作的結構、材質與音律，其「雙音設計」的特殊工藝讓每枚鐘能發出兩個不同的音高，這一創新技術讓編鐘能演奏出豐富的旋律與和聲，彰顯古代音樂理論的高超水準，觀眾將能在展覽中近距離欣賞這件跨越千年的藝術珍品，並體會它所承載的歷史與意義。

已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，讓人一窺傳統樂器的精髓樂音。（記者洪美秀攝）已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，讓人一窺傳統樂器的精髓樂音。（記者洪美秀攝）

台灣國樂團演奏的編鐘，也展現傳統音樂的精髓，透過編鐘的獨特音色，讓觀眾感受到古代樂器的非凡魅力。演出中，樂團巧妙地融合傳統與現代的音樂元素，此次展覽在文化局演藝廳2A展廳展出，展期到117年12月15日。

已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，讓人一窺傳統樂器的精髓樂音。（記者洪美秀攝）已有2400多年歷史的曾侯乙編鐘複製件合作展演今天起在新竹市演藝廳展出，完整呈現65件青銅鐘的複製作品，讓人一窺傳統樂器的精髓樂音。（記者洪美秀攝）

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