為最美山林燈節暖身 「御膳食漆」搶先開展

運用龍崎特有的長枝竹與傳統漆工藝的「御膳食漆」展，今天在歸仁文化中心展開。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／歸仁報導〕有「最美山林燈節」之稱的台南龍崎光節：空山祭將於明（28）日登場，運用龍崎特有的長枝竹與傳統漆工藝的「御膳食漆」展，今天率先在歸仁文化中心展開，為空山祭暖身。

「御膳食漆」展出結合傳統漆工藝與台南龍崎特有的長枝竹及其他素材，創作出的作品。（記者劉婉君攝）

「御膳食漆」展覽由台南市文化局與漆藝職人陳聖輝（弓牛）師生合辦，為空山祭衛星活動之一，陳聖輝率領「107漆×竹冷泡茶道具研習營」16名學員，將傳統漆工藝結合台南龍崎特有的長枝竹及其他素材，創作出融合地域特色與現代設計的日用食器，共計展出近百件作品。

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「御膳食漆」展覽由台南市文化局與漆藝職人陳聖輝（弓牛）師生合辦，為空山祭衛星活動之一。（記者劉婉君攝）

空山祭活動會場所在的龍崎虎形山，日治時期曾廣植漆樹造林，漆×竹冷泡茶道具研習營源於2018年文化局社區營造培育「漆與竹」工藝人才，讓漆與竹相遇於龍崎，陳聖輝師生迄今仍不定期交流，精進漆工藝技術。 展出的作品以餐桌器皿為主，涵蓋碗、盤、杯等日常使用的食器，展示繁複的漆層塗裝工藝，素材多元，如結合長枝竹、木、蛋殼、鏍鈿、天然漆、銀箔、漆灰、貝殼、珍珠粉等。

王小芬的作品巧妙結合長枝竹、桂竹、天然漆、漆灰、布等，做成籃胎漆器。（記者劉婉君攝）

陳聖輝的〈千江有水千江月〉運用鏍鈿技法，呈現波光粼粼的靜謐氛圍。研習營班長王小芬的「花舞」，則巧妙結合長枝竹、桂竹、天然漆、漆灰、布等，做成籃胎漆器，以風車編技法編出杯體，用漆灰貼布技法完成，風車編經刮灰後呈現一朵朵美麗的小花，體現出地域性的工藝美感與文化價值。

「御膳食漆」展出至1月19日，除了靜態展品，也有2場漆器DIY體驗活動，包含漆器製作示範與食器設計工作坊，由漆藝老師帶領民眾學習漆藝技法及打磨，體驗創作的樂趣，並深入探索漆器背後的技術與文化內涵。

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