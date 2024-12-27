國定民俗大科年！屏東首創「王船」文化館 總統賴清德親赴開幕

王船文化館今天開館，總統賴清德蒞臨主持。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕籌備約4年的屏東縣王船文化館今天正式開幕，在「王船故鄉」把純木造王船當主角可說是全台創舉，總統賴清德今天受邀蒞臨開幕式，他說，今年是台灣與國際社會透過海洋接軌的400週年，又是民俗信仰的大科年，在年底開幕可說是非常應景，見到雄偉船身亮相，他更是直讚匠師的精湛手藝，為台灣特有產業結合文化的民俗，留下了經典。

以「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東代巡」、「打造神舟」與「東港迎王」5大主題展示的東港王船文化館，近期因為晚間館外光雕的試播，已吸引許多鎮民目光，今天再迎來貴客總統賴清德造訪，堪稱喜上加喜。

請繼續往下閱讀...

王船文化館今天開館，縣長周春米致詞。（記者陳彥廷攝）

走進王船文化館向上仰望就能發現王船船身一角，長42呎、寬12呎的雄偉船身，複製現今東港迎王平安祭典儀式中的王船，精美彩繪船身及免徵旅途所用的輜重、物資也都複刻加以典藏，由東隆宮王船組4名國寶級師傅蔡文化、謝春長、陳明益及潘鳳得親手打造，還在3樓留下了珍貴手繪「現吋圖」（船剖面結構圖）。

賴清德今天在屏縣府官員及在地文化人士的導覽下，細細品味了東港引以為傲的王船文化，他知道王船是迎王平安祭典中的最重要法器，對東港、琉球及南州人更是格外的有意義，但大家也都擔心這樣的純手工會因匠師的年長而凋零， 深感為傲卻也擔憂失傳，屏東縣政府負起責任，斥資8.7億元打造全台灣甚至全亞洲首個以「王船」為主角的文化館。

賴清德也特別品嘗東港特產「飯湯」，當吃完滿足地說出「好吃」，有總統加持再搭配王船館，未來可望成為東港最新的打卡、餐飲景點，為大東港地區帶來更大的觀光發展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法