自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

國定民俗大科年！屏東首創「王船」文化館 總統賴清德親赴開幕

2024/12/27 15:39

王船文化館今天開館，總統賴清德蒞臨主持。（記者陳彥廷攝）王船文化館今天開館，總統賴清德蒞臨主持。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕籌備約4年的屏東縣王船文化館今天正式開幕，在「王船故鄉」把純木造王船當主角可說是全台創舉，總統賴清德今天受邀蒞臨開幕式，他說，今年是台灣與國際社會透過海洋接軌的400週年，又是民俗信仰的大科年，在年底開幕可說是非常應景，見到雄偉船身亮相，他更是直讚匠師的精湛手藝，為台灣特有產業結合文化的民俗，留下了經典。

以「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東代巡」、「打造神舟」與「東港迎王」5大主題展示的東港王船文化館，近期因為晚間館外光雕的試播，已吸引許多鎮民目光，今天再迎來貴客總統賴清德造訪，堪稱喜上加喜。

王船文化館今天開館，縣長周春米致詞。（記者陳彥廷攝）王船文化館今天開館，縣長周春米致詞。（記者陳彥廷攝）

走進王船文化館向上仰望就能發現王船船身一角，長42呎、寬12呎的雄偉船身，複製現今東港迎王平安祭典儀式中的王船，精美彩繪船身及免徵旅途所用的輜重、物資也都複刻加以典藏，由東隆宮王船組4名國寶級師傅蔡文化、謝春長、陳明益及潘鳳得親手打造，還在3樓留下了珍貴手繪「現吋圖」（船剖面結構圖）。

賴清德今天在屏縣府官員及在地文化人士的導覽下，細細品味了東港引以為傲的王船文化，他知道王船是迎王平安祭典中的最重要法器，對東港、琉球及南州人更是格外的有意義，但大家也都擔心這樣的純手工會因匠師的年長而凋零， 深感為傲卻也擔憂失傳，屏東縣政府負起責任，斥資8.7億元打造全台灣甚至全亞洲首個以「王船」為主角的文化館。

賴清德也特別品嘗東港特產「飯湯」，當吃完滿足地說出「好吃」，有總統加持再搭配王船館，未來可望成為東港最新的打卡、餐飲景點，為大東港地區帶來更大的觀光發展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應