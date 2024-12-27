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齊柏林飛閱台灣攝影獎頒獎典禮 劉子正〈雲林台西海埔新生地〉獲首獎

2024/12/27 17:52

基金會執行長萬冠麗（左）頒發首獎給劉子正，作品為〈雲林台西海埔新生地〉，並獲得8萬元獎金。（記者翁聿煌攝）基金會執行長萬冠麗（左）頒發首獎給劉子正，作品為〈雲林台西海埔新生地〉，並獲得8萬元獎金。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕27日是已故台灣高空攝影大師齊柏林生日，「看見．齊柏林」基金會選在這一天舉辦首屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」頒獎典禮及攝影展，首獎得主劉子正，作品為〈雲林台西海埔新生地〉，並獲得8萬元獎金，基金會執行長萬冠麗表示，面對愈發嚴峻的環境挑戰，希望透過「飛閱台灣攝影獎」，繼續看見台灣的故事，延續用影響感動人心的力量守護環境。

齊柏林飛閱台灣攝影獎頒獎典禮，期待台灣空拍攝影界能脫穎而出的「下一個齊柏林」。（記者翁聿煌攝）齊柏林飛閱台灣攝影獎頒獎典禮，期待台灣空拍攝影界能脫穎而出的「下一個齊柏林」。（記者翁聿煌攝）

「齊柏林飛閱台灣攝影獎」在8月19日世界攝影日啟動，徵件主題分為「自然印象」、「人文紀實」和「地景紀實」3大類別，其中「地景紀實」指定參賽者 需以基金會數位典藏部門羅列出齊柏林曾經拍攝過、紀錄過的40個地點，如921大地震、88風災後的地景變化進行空拍，用影象創造對比、建立完整的地景變遷樣貌，激發更強大改變力量。

基金會指出，齊柏林生前以直升機做為拍攝的交通工具，在現今空拍機科技盛行的時代，創作者們使用空拍機更具經濟效益，並且達到空拍鳥瞰的巨視效果，基金會盼舉辦攝影比賽和展覽，延續齊柏林對這份對土地的深情與承諾，並且表揚從3863件參賽作品中脫穎而出的「下一個齊柏林」。

首屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」首獎得主劉子正（右），作品為〈雲林台西海埔新生地〉。（記者翁聿煌攝）首屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」首獎得主劉子正（右），作品為〈雲林台西海埔新生地〉。（記者翁聿煌攝）

首獎得主劉子正，作品為〈雲林台西海埔新生地〉，並獲得8萬元獎金，劉子正領獎時表示，他原本在雜誌社擔任攝影記者，這張作品是他協助文字記者製作保安林地的主題時所拍攝，他按下快門時，剛好是在陰天，陽光灑落在眼前的海埔新生地與防風林中，讓防風林成為焦點，也象徵人類面對更嚴峻的環境挑戰，每個人付出的努力，為地球與人類帶來的一絲希望。

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