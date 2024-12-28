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中山文藝獎方嚴與學生共組「無隅書會」 首屆聯展再續半甲子師徒情

2024/12/28 15:44

無隅書會首展在歸仁文化中心登場。（記者吳俊鋒攝）無隅書會首展在歸仁文化中心登場。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕70歲的中山文藝書法獎得主方嚴，與曾經執教過的學生共組「無隅書會」，透過犀利的揮毫功力，積極推廣逐漸沒落的傳統技藝，今天舉辦首屆聯展，近百件的作品精采呈現，也再度牽起30年前的師徒情誼。

適逢「台南400」，無隅書會首展主題為「藝起書念」，即起在歸仁文化中心第一畫廊熱鬧登場，活動將持續到明年1月19日。

會長鄭淙賓表示，首展主題取其諧音「一起思念」，就是希望大家回顧過去、立足現在、放眼未來，攜手打造台南的美好願景，也藉此喚起各界對手寫書藝的熱愛。

無隅書會成員有23人，包含知名的方嚴，以及他2、30年前教過的22位學生，來自全國各縣市、各行業，在職場嶄露頭角，或已退休再創事業第二春高峰中的夥伴。

鄭淙賓提到，成員們不乏活躍於各地書會的高手，獲獎無數，有的已持續推出成果展，或者從事教學、研究、創作等，各具專長特色。

這次展出的書法作品共97件，篆、隸、楷、行、草，或綜合各書體的破體書等都有，傳承漢文字的衍變，加上鄭淙賓收藏的12方珍貴硯台，值得玩家品味。

方嚴是1990年中山文藝書法獎的得主，無隅書會總幹事吳裕聖說，現場也擺出了當時老師獲得評審青睞的經典作品，真的難得一見。

另外，作品也重視章法、結字、點畫線條的精進，文字風格包含瘦勁、厚重、臨摹逼真、汲古創新等，各有不同的適性與審美觀。

展出的作品題材豐富，有詩、詞、歌曲、勵志名言，以及佳句、時事、格言等，成員們在書藝創作中，更加入時代性的經典台語老歌，如「關仔嶺之戀」、「安平追想曲」等，都是膾炙人口的曲目。

吳裕聖強指出，由於科技教育的發展，手寫書法逐漸被電腦打字所取代，加上學校又沒有書法課程，導致書法的實用性、藝術性與文化內涵性正逐漸消蝕中。

為能吸引各界對手寫書法的興趣與參與，方嚴號召各地會員，共同展出書法作品、印專輯、導覽、辦活動，推廣書藝，為書法盡棉薄之力。

無隅書會首展在歸仁文化中心登場。（記者吳俊鋒攝）無隅書會首展在歸仁文化中心登場。（記者吳俊鋒攝）

現場也展出珍貴的硯台。（記者吳俊鋒攝）現場也展出珍貴的硯台。（記者吳俊鋒攝）

方嚴在中山文藝的得獎作品，也在現場展出。（記者吳俊鋒攝）方嚴在中山文藝的得獎作品，也在現場展出。（記者吳俊鋒攝）

展出的作品中，也有經典台語老歌的內容。（記者吳俊鋒攝）展出的作品中，也有經典台語老歌的內容。（記者吳俊鋒攝）

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