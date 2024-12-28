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年輕就該多讀書！彰中生北埔策展 全國客家日飄滿書香

2024/12/28 16:03

全國客家日，彰化高中的學生今前往新竹北埔「青空間」，帶來一場特別的書展。（彰中提供）全國客家日，彰化高中的學生今前往新竹北埔「青空間」，帶來一場特別的書展。（彰中提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕12月28日是全國客家日，彰化高中學生今日前往新竹縣北埔鄉的「青空間」舉辦書展，透過閱讀與策展分享客家文化，這次活動不僅讓學生增強策展能力，也讓更多人感受到書籍與客家文化的魅力。

學生們表示，策展的過程比想像中更具挑戰性，從挑選書籍到設計主題，再到製作書籍介紹，過程中學到了如何清楚呈現內容並引起他人興趣。他們說，一開始覺得只是選書、排展，但後來發現每個細節都需要思考，雖然辛苦，卻很有成就感。

書展主題由學生自行決定，內容包括「迷途之光：在變動的世界中尋找自我」、「宮崎駿的動畫世界」、「依生，相醫為命——閱讀醫療現場」等。他們選擇的書籍大多是自己讀過並覺得值得推薦的，並用簡單的文字與圖片介紹，吸引更多人來看。

除了書展，學生們還參訪了龍瑛宗文學館與姜阿新洋樓，並親手製作客家擂茶，透過實際體驗了解客家文化。「透過擂茶體驗，才發現文化可以這麼有趣，也讓我們更認識客家人的生活。」學生們分享動手做的樂趣與獲益。

彰中圖書館主任曾馨霈表示，這次策展讓學生學會如何整理資訊、設定主題，並用更有條理的方式分享知識，不只是閱讀的一部分，更是實際學習的一環。

北埔「青空間」負責人林永祥指出，學生把學校的學習帶到社會中，這樣的實踐方式能讓他們更有收穫。他也鼓勵其他學校參與類似活動，讓更多學生有機會展現創意。

書展將在北埔「青空間」持續展出，民眾可前往欣賞學生的作品，感受他們的努力與創意。

這次書展的點子，延續了彰中去年參加國家圖書館「我推的書單」競賽的熱情，每個主題都來自學生們閱讀經驗和生活靈感。（彰中提供）這次書展的點子，延續了彰中去年參加國家圖書館「我推的書單」競賽的熱情，每個主題都來自學生們閱讀經驗和生活靈感。（彰中提供）

學生們認為，這次策展書展不只是閱讀，還學會了怎麼用新的方式表達想法，收穫滿滿。（彰中提供）學生們認為，這次策展書展不只是閱讀，還學會了怎麼用新的方式表達想法，收穫滿滿。（彰中提供）

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