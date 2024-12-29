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台灣詩人畫家張韻明「破墨磨新」個展 中友藝廊展出

2024/12/29 18:26

台灣詩人畫家張韻明中友藝廊展出「破墨磨新」個展，共展出20件。（中友百貨提供）台灣詩人畫家張韻明中友藝廊展出「破墨磨新」個展，共展出20件。（中友百貨提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中友時尚藝廊推出「破墨磨新-張韻明個展」台中場，展出有台灣詩人之稱的藝術家張韻明作品共20件。展出日期即日起至2025年2 月17日止

張韻明出生於高雄彌陀，專職創作逾40載、為極少數領先橫跨中西藝術繪畫的藝術家，初始以藉水墨賦詩吟詠的臺灣鄉野系列，開啟其職業繪畫生涯，在多年不斷突破下，作品媒材跨越水墨、油畫、複合媒材，融合中西美學與技巧。

作品中隨處可見濃烈的色彩張力、醇厚的感動力與充滿禪意的東方思想。近年運用強烈濃厚又高明度的色彩張力、跳脫框架的抽象構圖，藉由不斷自我嘗試與突破，隨心所欲地將「墨韻」與「色彩」豐富交織展現。

台灣詩人畫家張韻明「破墨磨新」個展，有水墨創作也有油畫等複合媒材，其中也包含早期創作與近年新作。（中友百貨提供）台灣詩人畫家張韻明「破墨磨新」個展，有水墨創作也有油畫等複合媒材，其中也包含早期創作與近年新作。（中友百貨提供）

張韻明在中友時尚藝廊作品共展出20件，有水墨創作也有油畫等複合媒材，其中包含早期創作與近年新作。筆下作品運用多元媒材及多層次渾厚肌理質感、充分利用書法線條、抽象造型與象徵性符號，鎔鑄西方美學與東方哲學觀點的精神、淬鍊出匠心獨運的自我藝術風格。

張韻明始終抱持勤奮革新的性格及不改初衷的生命態度，以「畫」為詩為賦，以起初的熱情持續將心中五彩斑斕又墨趣滿盈的無限想像恣意揮灑。期待透過藝術家隨性自信的真摯率真和如詩般的色韻詩意，為歲末年終喧囂的心靈充滿能量。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，張韻明透過作品詮釋現代與傳統、東方與西方的藩籬，因深厚的底蘊及創作力，展現非凡成果。

此外，由藝術家張韻明提供價值新台幣14萬元整的作品〈海底之頌〉於本次展覽中進行義賣，義賣金額將全數捐贈給「甘霖基金會」。

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