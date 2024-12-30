義大師生以AR技術與VR360影片 回顧屏東百年歷史

新媒系以AR擴增實境技術、VR360影片與觸控螢幕，帶領觀眾穿越時光，回顧屏東市百年發展歷程。（義守大學提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕慶祝屏東市建制90週年，屏東美術館舉辦「90風華．精采屏東–時光廊道展示體驗」，義守大學與屏東市公所合作，由新媒體設計學系師生以AR擴增實境技術與VR360影片，帶領觀眾穿越時光，回顧屏東市百年發展歷程。

義守大學新媒系師生攜手屏東市公所，舉辦時光廊道展示體驗。（義守大學提供）

屏東市公所將時光廊道分為3大展區，以「屏東市的流金歲月」為主題 ，規畫出「逐鹿、拓墾、動盪、科舉、見城、產業、市街、飛行、脊戀、宜居 」10個核心議題 ，義大師生以屏東市歷史文化為主軸製作10支動畫短片，讓參觀者彷彿置身其中。

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負責沉浸式體驗館VR製作的大四生林方晴表示，她花了3個多月的時間編寫程式，其中最具挑戰的是不斷測試Quest VR頭盔，共修正了十幾個版本，最後呈現出的成果是她最大的成就。

新媒系製作10支關於屏東歷史文化的動畫短片，與沉浸式的360 VR互動內容，展現屏東特色景點全景圖。（義守大學提供）

負責動畫短片製作的高毓謙與曾筠婷表示，在製作動畫之前，她們首先進行了實地調查，了解當地的歷史文化，走訪了屏東的各個角落，品嚐了眷村美食，因而在製作動畫時能夠有更深刻的體會。

新媒系指導老師張富茗表示，製作10支動畫短片與360 VR內容，過程艱辛，但學生也從中獲得寶貴實踐經驗，提升創作與團隊合作能力，為未來職業生涯奠定基礎。

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