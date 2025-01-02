十三行博物館全新探險遊戲機台登場 通關送文創小禮

「考古腦筋急轉彎」體驗如何在開發與文化保存之間取得完美平衡的刺激感。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕準備好接招！新北市立十三行博物館獨家推出「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」互動遊戲機台，透過精心設計的互動遊戲，讓玩家認識新北市重要考古遺址，體驗考古工作的專業與樂趣，同時結合教育與娛樂，挑戰成功的玩家可獲得博物館文創小禮。更多資訊請至官網或粉絲專頁查詢。

「撞見新北考古遺址」以彈力球賓果連線設計，帶領玩家探索新北市考古遺址。（記者陳奕劭攝）

十三行博物館介紹，「撞見新北考古遺址」設計彈力球賓果連線，每個球洞都代表重要的歷史現場，從遠古的國定大坌坑考古遺址，到見證台灣金屬器時代的國定十三行考古遺址，展現史前文化多樣性的市定土地公山、狗蹄山和斬龍山考古遺址等，等待玩家冒險。

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博物館指出，「考古腦筋急轉彎」是考驗手眼協調、極具挑戰的軌道球遊戲。遊戲如同工程開發遇到遺址時，必須精準判斷，才能「工程規劃」、「發現遺址」、「調查停工」和「共生互利」四大關卡，體驗在開發與文化保存之間取得完美平衡的刺激感。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，全新推出的2款互動遊戲機台饒富趣味，結合文化創意與考古知識，讓文化資產以更貼近生活的方式走入大眾視野。遊戲設計強調手眼協調與邏輯思考，玩家在挑戰過程中，自然而然培養專注力、反應力和解決問題的能力。

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