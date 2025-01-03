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不只英熙娃娃 高港旅運中心小女孩「Moi」氣球裝置爆紅

2025/01/03 14:07

高雄港旅運中心設置的小女孩「Moi」氣球裝置，近期爆紅。（高雄承億酒店提供）高雄港旅運中心設置的小女孩「Moi」氣球裝置，近期爆紅。（高雄承億酒店提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕巨型英熙娃娃佔領高雄港，可惜展期只到1月5日；民眾別失望，「承億亞灣藝術節」在高雄港旅運中心設置的小女孩「Moi」氣球裝置，近期也爆紅，成為IG打卡熱門景點，2月2日前都可參觀。

高雄承億酒店「承億亞灣藝術節」規畫雙展區，第1展區在酒店14、15樓規劃「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」，第2展區選在高雄港旅運中心，特展「藝術大入港：漫波」展出至今年2月2日，展覽藝術家包括飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔、近藤悟等，以「漫波」為題創作。

承億酒店選在高雄港旅運中心舉辦特展「藝術大入港：漫波」。（圖擷自寧芮潔臉書）承億酒店選在高雄港旅運中心舉辦特展「藝術大入港：漫波」。（圖擷自寧芮潔臉書）

其中最吸睛的作品之一，是藝術家寧芮潔創作的「Moi」氣球裝置，攀爬在高雄港旅運中心外牆，與「魷魚遊戲」英熙娃娃互相呼應對看的有趣畫面，萌翻高雄，吸引許多人前來打卡拍照。

寧芮潔從設計跨足藝術，以畫作探索自我與赤子之心，創造了小巧圓潤，象徵自身童年的紅髮小女孩「Moi」，透過森林、海洋及動物等主題，表達對自然與人性關係的深刻思考。

藝術家寧芮潔創作的「Moi」氣球裝置，攀爬在高雄港旅運中心外牆。（高雄承億酒店提供）藝術家寧芮潔創作的「Moi」氣球裝置，攀爬在高雄港旅運中心外牆。（高雄承億酒店提供）

「藝術大入港：漫波」特展，也被臉書粉專「美食惠所」分享列入高雄一日遊行程，民眾可從高雄車站開始，到天棚走走拍照；然後搭捷運到凱旋站下車，轉搭輕軌到旅運中心站，上3樓參觀 「藝術大入港：漫波」特展，有4個展區；或搭輕軌在真愛碼頭站或光榮碼頭站下車，英熙就在珊瑚礁群前面。

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