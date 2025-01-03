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張宇安領軍 北市國「臥虎藏龍」一次聽譚盾3首經典

2025/01/03 22:00

「臥虎藏龍 譚盾的電影與國樂世界」音樂會，將於1月10日在台北市中山堂演出。（北市國提供）「臥虎藏龍 譚盾的電影與國樂世界」音樂會，將於1月10日在台北市中山堂演出。（北市國提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕TCO台北市立國樂團將於1月10日在台北市中山堂舉辦「臥虎藏龍 —譚盾的電影與國樂世界」音樂會，呈現譚盾3首風格獨特的作品，由首席指揮張宇安領軍，攜手大提琴家張心維、胡琴家蕭奕飛共同演出。同場音樂會也將進行委託創作的李哲藝《微光織夢幻影流轉》世界首演。

譚盾於2001年以《臥虎藏龍》獲得第73屆奧斯卡最佳原創音樂獎，張宇安表示，此次音樂會定名「臥虎藏龍」，除向譚盾致敬，也是想展現北市國音樂家「臥虎藏龍」人才濟濟。

主題曲目大提琴協奏曲《臥虎藏龍》國樂版，是作曲家譚盾根據電影配樂擷取6個段落改編的音樂會作品，以歌劇概念，用樂器代言角色，如以大提琴呈現李慕白的寬厚飄逸，將由北市國大提琴團員張心維擔任獨奏。

北市國「臥虎藏龍」音樂會將由首席指揮張宇安（左起）領軍演出。（北市國提供）北市國「臥虎藏龍」音樂會將由首席指揮張宇安（左起）領軍演出。（北市國提供）

談到此次演出曲目，北市國團長鄭立彬表示，1990年譚盾尚未發光之際，北市國就已經邀約譚盾委託創作《西北組曲》，這首民族管弦樂開啟了國樂團與傳統元素接軌的另一種可能，直到現在仍是經典，也將於音樂會演出。

另有譚盾為國樂團與胡琴獨奏所寫的胡琴協奏曲《火祭》，作曲家藉此與觀眾一起思考戰爭、自然和人之間的種種關係，將由北市國二胡聲部團員蕭奕飛擔任獨奏。

此外，音樂會開場將進行李哲藝作品《微光織夢幻影流轉》世界首演，以電影藝術載體出發，透過快速音群與奇幻旋律，為音樂會揭開序幕，帶領樂迷一起進入觀看電影時的各種美好體驗。

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