「鄉音」音樂會竹縣府登場，傳唱豐富地方特色展現多元文化

新竹縣尖石鄉新光國小司馬庫斯分班合唱團精采演唱。（取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為傳承本土語言文化，新竹縣政府與國立臺灣藝術教育館攜手舉辦第3屆臺灣地方特色歌謠創作比賽暨傳唱音樂會「鄉音～聲音的呼喚」，昨（3日）晚於縣府大禮堂登場，吸引眾多熱愛本土音樂及文化的樂迷參加，透過台語、客語及原住民語言之音樂藝術表演，展現多元文化風貌。

客家金曲歌手曾仲瑋演唱。（取自新竹縣政府官網）

新竹縣長楊文科表示，新竹縣擁有豐富的語言與文化資源，閩南、客家與原住民文化在此融合交織，透過音樂會激發民眾及在地音樂藝術人才的創作靈感，期待更多動人歌謠從這片土地誕生，也希望文化傳承的力量代代相傳，越來越強。

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新光國小合唱團精采演唱。（取自新竹縣政府官網）

鄉音音樂會由新光部落耆老以原住民傳統歌謠開場，傳遞古老文化的韻味揭開序幕，緊接著由新竹縣新光國小合唱團、司馬庫斯合唱團、錦屏國小合唱團、光明國小合唱團、泰雅之聲合唱團、就是女聲合唱團等，演繹傳統族語歌謠，藉由歌聲的傳唱，讓原住民的傳統歌謠與文化的能見度更高。

錦屏國小合唱團精采演唱。（取自新竹縣政府官網）

隨後由客家金曲歌手曾仲瑋與碧潭國小烏克麗麗團演唱經典客家歌曲，以及普林斯波四重唱、新竹縣校長男聲四重唱團帶來精采美聲演出。最後新竹縣自強國中管樂團帶來精采管樂合奏，將活動氣氛推向高潮。整場音樂會傳遞「以音樂連結文化」的深刻意涵，共同打造1場文化與藝術的盛宴，贏得全場熱烈掌聲。

新光國小合唱團精采演唱。（取自新竹縣政府官網）

碧潭國小烏克麗麗團演出學生朱妤晴說，這次參加表演之旅既興奮又期待，雖然平日反覆練習很辛苦，但獲得了金錢也買不到的「勇氣」，雖然他們不是大家眼中的歌王，但為了能站上音樂會的大舞台，可是卯足全力、勤加練習都不喊累，隨著表演日期的接近，團隊培養出絕佳的默契和嘹亮的歌聲，期待這次表演如同歌曲名稱「大步向前行」，希望聽眾也能隨著歌聲昂首闊步一起向前行。

教育局長楊郡慈表示，這次音樂會集結優秀表演團隊，展現地方歌謠的獨特魅力。去年新竹縣也用音樂感動了世界，錦屏國小榮獲世界青少年合唱節2項金質獎、泰雅之聲於紐西蘭世界合唱大賽獲得2項金質獎。新竹縣將持續透過課程教學落實、提供展演機會等多元形式，推動本土文化的保存與創新，並傳揚世界。

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