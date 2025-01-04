古藥籤變身藝術 「圖畫生態．漫游古書」1/10台江文化中心展出

「圖畫生態．漫游古書」展，令人耳目一新。（台江文化中心提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市文化局邀請藝術大師袁金塔，在台江文化中心舉辦「圖畫生態．漫游古書個展」，並且和祀典興濟宮、台南應用科技大學美術系合作教案，將藥籖化為當代藝術，賦予傳統信仰創意展現。

祀典興濟宮祀奉保生大帝，多達360首藥籤，可向神明「問診」，形成台南獨特的藥籤文化。（台江文化中心提供）

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮歷史悠久，祀典興濟宮祀奉保生大帝，保存相當完整的藥籤，有大人內科、眼科、外科、小兒科等4類藥籤，中醫學者高國欽醫師增補內科30首，多達360首藥籤，廟內以圖示教學如何請保生大帝「問診」，形成台南獨特的藥籤文化。

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學員創作「貓咪偏方藥籤」，可以有告別孤單，療癒陪伴效果。 （台江文化中心提供）

文化局以袁金塔的紙漿創作《新神農本草經》與《本草綱目新編》等作品為靈感，結合興濟宮藥籤文化，發想設計教案。袁金塔作品靈感轉化自明代李時珍《本草綱目》一書，認為傳統藥學可以醫治「身病」，當代藝術則可以醫治現代人的「心病」，他以紙漿為基底材，結合水墨、符號、塗色等藝術形式，饒富巧思。

「圖畫生態．漫游古書」將台南傳統文化變身當代藝術創作。（台江文化中心提供）

展覽以此設計「袁金塔X興濟宮-藥籤新創紙漿立體書工作坊」教案，與台南應用科技大學美術系主任黃金福、徐婉禎老師等師生合作，帶領學生創作紙漿藝術，以祀典興濟宮的藥籤為靈感，讓同學以現代人常見的文明病來「找藥方」，例如「公主病」為症狀提出治療方法，包括招募7個小矮人或是到荒島練習自食其力，十分逗趣；還有提出「貓咪偏方藥籤」，達到告別孤單、療癒陪伴效果。

「圖畫生態．漫游古書」呈現祀典興濟宮與台南應用科技大學美術系合作教案成果。（台江文化中心提供）

「圖畫生態．漫游古書」1月10日展出到4月6日，地點在台江文化中心劇場棟，與袁金塔歷年經典作品一起展出，讓民眾感受台南傳統文化與當代藝術的創意火花。

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