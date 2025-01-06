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想畫，隨時都可動筆！許忠文師生展竹縣蕭如松藝術園區展出

2025/01/06 13:50

許忠文為了讓學生們完成他們初心的夢想，協助成立未央藝術協會，並在新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區舉辦首展，鼓勵學生們繼續繪畫。（記者廖雪茹攝）許忠文為了讓學生們完成他們初心的夢想，協助成立未央藝術協會，並在新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區舉辦首展，鼓勵學生們繼續繪畫。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕喜歡繪畫的人，永遠都不嫌晚！板橋社會大學彩繪課老師許忠文為了讓學生們完成他們初心的夢想，協助成立未央藝術協會，即日起到19日並在新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區舉辦首展，鼓勵學生們繼續繪畫，歡迎社會各界前往欣賞。

許忠文師生展暨未央藝術協會創立首展共展出29幅水彩作品，其中學生26幅，許忠文老師3幅。許忠文表示，這些學生都是他在板橋社會大學所教導的彩課學生，他們都喜歡繪畫，但因工作忙碌而未能作畫，退休後即想拾起畫筆，因而參與社大學習。

許忠文說，他會引導學生繪畫觀念及構圖，但從不修改學生的作品，而是示範給學生看，爾後由學生們去畫自己的作品。學生們學習後都能夠以自己方式表現，因此每張畫都是獨一無二的作品。

許忠文師生展暨未央藝術協會創立首展，即日起到19日並在新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區舉辦，歡迎社會各界前往欣賞。（蕭如松藝術園區提供）許忠文師生展暨未央藝術協會創立首展，即日起到19日並在新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區舉辦，歡迎社會各界前往欣賞。（蕭如松藝術園區提供）

許忠文為了完成學生們初心的夢想，策畫這次畫展，同時為了讓學生們能繼續繪畫，也協助成立未央藝術協會，未央的意思即是未竟完美可以繼續努力。畫展期間，協會志工將不定時在現場提供解說服務，希望讓觀賞者更容易了解他們的畫。

許忠文認為，喜歡繪畫者，不管是何時都可以學與畫，只要有心學及動手畫，就能畫出自己想要的作品；未央藝術協會成立後，學生們凝聚力更強，且不斷的努力精進自己的畫，活到老學到老。

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