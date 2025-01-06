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新年到 新竹縣備妥一系列藝文「好菜」陪民眾一起迎接蛇年

2025/01/06 17:13

新竹縣東興圳光藝節的魔幻場景，迎接蛇年到來，將給民眾不一樣的新氛圍。（記者黃美珠攝）新竹縣東興圳光藝節的魔幻場景，迎接蛇年到來，將給民眾不一樣的新氛圍。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025蛇年的腳步接近，新竹縣政府文化局繼已經開幕的東興圳光藝節之後，準備一系列的藝文好菜要上桌，從靜態展覽到音樂會，從光影裝置到書展、揮毫，精心安排多場藝文盛宴迎新年。

縣府文化局長朱淑敏說，首先下週三（15日）就要登場的「金蛇獻瑞~名家生肖年畫展」將一直展覽到2月9日為止，地點就在該局的美術館展廳。

這次展出在地版畫名家有：朱錦城、陳永欽、曾雪梅、鍾萬福、鍾佳臻、陳美雪、陳振芳、范銓祐8人，現場還將有書法家王德泉結合12生肖的創意春聯作品，把傳統與現代融合後創作，呈現不一樣的藝術風采。

下週六（18日）早上在縣府大廳則將會有「114竹縣迎春 蛇年萬福」新春揮毫送春聯活動，縣長楊文科也會一起現場揮毫送字。現場另還有紅包袋拓印、年畫展示。

璀璨的新竹縣東興圳光藝節迎接蛇年，又將有最新藝文演出要登場。（記者黃美珠攝）璀璨的新竹縣東興圳光藝節迎接蛇年，又將有最新藝文演出要登場。（記者黃美珠攝）

至於在東興圳公園，下週末（18、19日）將各有一場結合光影藝術跟音樂舞蹈的演出，為正在展出中的2024東興圳光藝節再掀一波高潮。

下週六（18日）邀請到的是莊國鑫原住民舞蹈、The Plane Plan、史東Ston演出； 下週日（19日）則由山東野、江晟榮、Ezu黃奕儒接棒表演，屆時現場也有文創市集。

至於新瓦屋客家文化保存區也將從下週六（18日）起到2月16日為止，推出「2025新瓦屋福客慶豐年~蛇來蛇趣」的春節前慶祝活動。活動將結合新瓦屋的建築特色跟客家文化內涵，設置創意裝置藝術與親子互動區，並舉辦「想家的味道~田邊辦桌」、年味市集，給大家提早過個客家年。

即日起到1月26日為止，縣內各公共圖書館也同步推出春節書展活動，結合春節文化、生肖故事與年味繪本，應景為民眾添年氣。

而縣府文化局也備有春聯、紅包袋等新年禮品專門獎勵單日、單人、單次借書超過10本以上的人，從即日起只要符合前述資格的人，就可隨機獲得一份限量的喜氣小禮，除了文化局圖書館有送，13鄉鎮市的圖書館也可以領到。

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