李遠看台博「偶」展 回憶殺曝政府竟曾為一事中午禁播史艷文

文化部長李遠（左）與國家文藝獎得主布袋戲藝師許王（右）現場即興戲偶演出。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」上週開幕，首日進場人數超過3000人次，為國立台灣博物館創下近60年來最高紀錄。台博館6日舉辦「偶・多元文化之身」特展暨偶戲叢書發表，文化部長李遠致詞時表示，此次展覽精選來自台原藝術文化基金會董事長林經甫博士捐贈的萬件偶戲文物，與目前正在展出的12強「冠軍之路」相互輝映，可以說是「台灣文化的冠軍之路」。

李遠回憶自己從小在萬華長大，十分著迷於街坊鄰居製作的布袋戲偶，台灣社會還曾因為太著迷於中午時段的「史艷文布袋戲」，讓政府決定中午禁播，布袋戲深刻的影響了他這一代的人。李遠說，林經甫將他畢生珍藏影響台灣數代人的戲偶捐贈給博台館典藏，讓他想起父親珍藏的一批手繪臉譜，「我今天很幸運的在此與林經甫相遇、與偶相遇，也跟我的童年相遇，我終於知道要將這批父親的珍藏捐給誰了」。

請繼續往下閱讀...

「偶·多元文化之身」特展開幕，文化部長李遠（右5）、台原藝術文化基金會董事長林經甫（左6）、台原亞洲偶戲館前館長羅斌（右3）、國家文藝獎得主布袋戲藝師許王（前排坐者）等合影。（文化部提供）

台博館自即日起至8月31日於本館一樓東展間舉辦「偶・多元文化之身」特展，這些原收藏於台原亞洲偶戲博物館的文物，來自世界各地，尤以亞洲地區為多數，包括戲偶、戲台、道具、劇本與面具等，種類極豐。其中還有許多來自世界各地的「民間佚名」藝師之手，承載著各地多元文化中以往較不被關注的重要瑰寶，是林經甫於2020年捐贈偶戲文物給台博館後首次全面亮相。

台博館同步發行《臺博偶戲館藏系列叢書－偶藏韶光》第三、四冊，《揭開台原蒐奇櫃》及《亞洲多元文化之身》，以「擎掌千秋」、「牽縷乾坤」、「引杆風華」、「弄影天地」及「台前幕後」等5大主題單元，結合精美圖錄與專業研究文章，展現不同地區的偶戲文化及其藝術特色。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法