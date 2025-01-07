九庄媽哨角鳴響 傳承民俗文化薪火

新社區年輕人練習吹哨角。（陳嘉瑞提供）

〔記者歐素美／台中報導〕哨角聲在進香、遶境陣頭中，象徵迎接主神到來！每年在農曆春節中遶境的台中市新社區九庄媽，近來每星期二晚上，都有十餘位青年在石岡「石忠宮」哨角隊羅啟政的指導下努力練習，希望將這個在九庄媽過爐遶境中近乎失傳的薪火傳承下去。

「新社九庄媽遶境」於2009年由台中市政府公告登錄為「民俗」，成為文化資產保存法所保護的無形文化資產。這個流傳超過兩百年的民俗文化，在社會環境快速變化中，許多傳統的陣頭日漸凋零，大旗鑼鼓班、哨角隊、執事隊等，許多輪值庄已經找不到人手參與遶境。

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地方人士於是在1997年發起成立大旗鑼鼓班，在政府的協助下恢復運作，同時也喚起在地民眾對傳統文化的重視。如今各庄鑼鼓除了在九庄媽遊庄或過爐時擔任神明駕前樂團之外，如有鄰近庄頭慶典、友廟廟會也會出陣相挺。

哨角陣頭在老一輩退出遶境隊伍後，更難找到人傳承，失修的哨角只能成為九庄媽文化館收藏的文物。山頂庄九庄媽執年委員會總幹事陳俊良因發起募捐購買新的哨角，並邀請羅啟政前來教授，更號召庄內年輕人，每個星期二晚揪團練習，在山頂庄爐主府傳出低沈的哨角聲，將此一傳統文化的薪火熊熊燃起。

新社區中正里長張鳳梅說，山頂庄行政區域為新社區中正里共10鄰、約150戶，屬於中間偏小的村庄，但庄民平日相處甚為團結，大家有錢出錢有力出力，九庄媽就像大家另一媽媽，用衪的大手牽著信仰圈居民的雙手，將大家的心緊緊的連結，成就一個和諧、溫暖而有愛的新社。

今年新社九庄媽過爐遶境，將於2月1日舉行，山頂庄執年委員會邀請民眾一起來參與喜歡住民宿的媽祖的過爐遶境，感受在新社這場小而溫馨的廟會。

收藏在九庄媽文化館的舊哨角。（陳嘉瑞提供）

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