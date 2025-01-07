自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南瀛印痕 資深版畫家林昭安、吳鴻滄師生展1/10登場

2025/01/07 15:39

南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，洪翊庭的《蛇燦台灣文化福運來》。（新營文化中心提供）南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，洪翊庭的《蛇燦台灣文化福運來》。（新營文化中心提供）

〔記者王涵平／台南報導〕台南地區有深厚的版畫歷史與藝術發展，長期投入藝術教育與版畫推廣的資深版畫家林昭安、吳鴻滄師生展將於1月10日登場，37位師生共同參展，作品展出160餘件。

展覽以「南瀛印痕」為主題，自明鄭時期起，台南便以雕版印製門神、春聯、斗方等年畫聞名，成為台灣版畫藝術的發源地之一。隨著技術進步與時代演變，版畫以從傳統工藝轉型為現代藝術創作的媒材。

南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，吳鴻滄的《島嶼（五）》。（新營文化中心提供）南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，吳鴻滄的《島嶼（五）》。（新營文化中心提供）

「南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展」1月10日起在新營文化中心展出至2月9日，1月11日上午10時舉行開幕式，當日下午2時將舉辦版印工作坊，歡迎藝術愛好者共襄盛舉。

林昭安、吳鴻滄自2017年起於後壁高中開設版畫推廣班，多位學員曾在全國版印年畫比賽、大墩美展、台南美展等賽事中屢獲佳績，此次展覽匯聚師生佳作，呈現深厚技藝與創作熱情，為版畫愛好者帶來精采的視覺體驗。

展覽作品涵蓋凸版、凹版、平版與孔版等多種技法，包括單版複刻、多版套色橡膠板版畫、銅版畫、木口木板版畫、石版畫與絹板版畫等創作形式。展場中將陳列版材與工具，讓觀賞者更了解版畫的創作過程與工藝細解。

南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，蘇金生的《金蛇迎春》。（新營文化中心提供）南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，蘇金生的《金蛇迎春》。（新營文化中心提供）

南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，陳婉嫻的《蛇來運轉》。（新營文化中心提供）南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，陳婉嫻的《蛇來運轉》。（新營文化中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應