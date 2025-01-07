南瀛印痕 資深版畫家林昭安、吳鴻滄師生展1/10登場

南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，洪翊庭的《蛇燦台灣文化福運來》。（新營文化中心提供）

〔記者王涵平／台南報導〕台南地區有深厚的版畫歷史與藝術發展，長期投入藝術教育與版畫推廣的資深版畫家林昭安、吳鴻滄師生展將於1月10日登場，37位師生共同參展，作品展出160餘件。

展覽以「南瀛印痕」為主題，自明鄭時期起，台南便以雕版印製門神、春聯、斗方等年畫聞名，成為台灣版畫藝術的發源地之一。隨著技術進步與時代演變，版畫以從傳統工藝轉型為現代藝術創作的媒材。

請繼續往下閱讀...

南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，吳鴻滄的《島嶼（五）》。（新營文化中心提供）

「南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展」1月10日起在新營文化中心展出至2月9日，1月11日上午10時舉行開幕式，當日下午2時將舉辦版印工作坊，歡迎藝術愛好者共襄盛舉。

林昭安、吳鴻滄自2017年起於後壁高中開設版畫推廣班，多位學員曾在全國版印年畫比賽、大墩美展、台南美展等賽事中屢獲佳績，此次展覽匯聚師生佳作，呈現深厚技藝與創作熱情，為版畫愛好者帶來精采的視覺體驗。

展覽作品涵蓋凸版、凹版、平版與孔版等多種技法，包括單版複刻、多版套色橡膠板版畫、銅版畫、木口木板版畫、石版畫與絹板版畫等創作形式。展場中將陳列版材與工具，讓觀賞者更了解版畫的創作過程與工藝細解。

南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，蘇金生的《金蛇迎春》。（新營文化中心提供）

南瀛印痕——林昭安吳鴻滄師生版畫展將於1月10日在新營文化中心登場，陳婉嫻的《蛇來運轉》。（新營文化中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法