（影音）苗栗火旁龍2/6-14登場 祥龍點睛、客家龍競技打頭陣

苗栗市建功國小舞龍隊震撼開場，表演各種套路。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗火旁龍系列活動，今年將在2月6日至14日登場，苗栗市公所今（7）日在苗栗縣政府大廳召開記者會，由建功國小舞龍隊震撼開場，來台的交換學生也秀一段舞龍，正式啟動今年火旁龍活動，2月6日的祥龍點睛及客家龍競技打頭陣，苗栗縣長鍾東錦及市長余文忠邀請民眾一起來苗栗市體驗客庄特有元宵民俗慶典。

苗栗火旁龍系列活動，今年邁入第27年，是台灣苗栗客家族群特有的元宵節民俗文化活動，今年以「強火旁出吉」為活動主題，寓意接續火旁龍文化的傳承與創新，祈願好運與吉祥連綿不斷；苗栗市公所今年首度邀請社區一同糊龍，共11個社區參與，讓民眾能欣賞各社區的特色祥龍。

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苗栗火旁龍系列活動，在苗栗縣政府大廳召開記者，宣布正式啟動。（記者張勳騰攝）苗栗市建功國小舞龍隊震撼開場，演出各種套路，博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

今年火旁龍2月6日大年初九在玉清宮廣場舉辦祥龍點睛和貓裏客家龍競技打頭陣，12尾祥龍經過莊嚴的開光點睛儀式後，為新的一年注入生命力與希望，隨後舉行貓裏客家龍競技；2月8日將舉辦火旁龍嘉年華，今年從玉清宮到貓裏喵親子公園沿線道路封街，超過35支專業表演藝術團隊和社區表演團演出。

苗栗縣長鍾東錦（左）、立委邱鎮軍妻子詹美娟（右）等人，在記者會中也秀一段舞龍技藝。（記者張勳騰攝）來台的交換學生也舞龍初體驗，大呼好玩。（記者張勳騰攝）

2月9日火旁龍之夜，將邀請到馬來西亞耶耶亞哇洪仙大帝廟舞龍隊與國立體育大學舞龍隊同台演出；之後，多尾祥龍將在苗栗市經國路河濱公園接受鞭炮洗禮，場面壯觀震撼，2月14日則在嘉盛里五文昌廟廣場舉行「化龍返天」儀式，將祥龍恭送返天，為整個活動畫下圓滿句點。

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