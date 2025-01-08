藝術大師林惺嶽曾獲海洋文化獎 管碧玲：他詮釋台灣山川及生靈主體意識

管碧玲（左）悼念林惺嶽（右）。（管碧玲臉書粉專提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕昨（7）日凌晨，台灣藝術大師林惺嶽辭世，享壽86歲，他去（2024）年曾榮獲第一屆海洋文化獎，海委會主委管碧玲今（8）日發文悼念，形容他「詮釋了台灣山川及生靈的主體意識」。

管碧玲表示，林惺嶽身兼畫家、美術教育家及文化評論家，是台灣卓然有成，磅礡成一大家的藝術大師。林惺嶽的繪畫，專注於台灣土地的愛、夢與關懷，有仰視台灣穹蒼，也有俯視台灣大地的無限想像，不但揮灑台灣山水的意境，也詮釋台灣山川及生靈的主體意識。

請繼續往下閱讀...

管碧玲說：「我相信林惺嶽老師並沒有遠行，他已化為春風，化為甘霖，還在他所依依戀戀的台灣天地悠遊，繼續滋潤台灣的藝術，情深天長而地久。」

管碧玲回顧，去年11月，海委會將首屆國家「海洋文化獎」頒給林惺嶽，但他當時已無法親自出席，由他的學生闡述，留下畫家的生命詮釋強調，「畫家的使命，是用生命去貫徹繪畫這件事，畫出這片孕育他生命的山與海」、「一個畫家最大的心願是在他辭世的時候，在他的畫作前，劃下最後一筆劃」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法