自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

1週內達標！ 文化幣「邀請碼」人氣王換人 領取率曲線圖曝光

2025/01/08 13:27

從文化部特別製作的領取率曲線圖來看，高中生領用率50%最高，然後依序為大學的41%，以及國中生以降的新領族為25%。（文化部提供）從文化部特別製作的領取率曲線圖來看，高中生領用率50%最高，然後依序為大學的41%，以及國中生以降的新領族為25%。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年文化禮金自1月1日起開始發放至今1星期，根據文化部統計的最新數據顯示，已有80萬人領取，領取率高達40%，消費金額達7,000萬，其中領取率最高的，是去年15歲沒得領、今年剛滿16歲的新領族；至於青少年比人氣的「邀請碼」，也在1週內衝破去年人氣王累積1年的數字，文化部表示，目前已有1位「超級E人」成功邀請257名朋友，獲得點數達2,580點，打敗去年最高紀錄2190點。

今年新一波文化幣，最大特色是從16-22歲青年每人1,200點（約146萬人），新增13-15歲每人600點試辦（約60萬人），也就是說，除了還沒從22歲「畢業」的舊領族之外，有不少今年剛滿16歲以及13-15歲的新領族。

文化部根據過去7天的領用數據分析，領取最踴躍的是16-18歲高中生，領取率破50%，尤其今年也是首次領取的16歲，領取率最為踴躍達52%。從文化部特別製作的領取率曲線圖來看，高中生領用率50%最踴躍，然後曲線往兩邊遞降，依序為大學的41%，以及國中生以降的新領族為25%。所以，文化部也呼籲國中生、大學生，別忘了趕快領取文化幣。

至於引起廣泛討論的「新朋友邀請碼活動」，只要是「已領取文化幣的青年」，第一次邀請2名新朋友領取文化幣，即可獲贈30點，之後每邀1名朋友可再多獲得10點，回饋無上限，不僅比人氣，還可以享有源源不絕入袋的文化幣。據了解，目前僅以一個星期就打敗去年人氣王的1位「超級E人」，今年18歲，成功邀請257名朋友，獲得點數達2,580點，為自己賺到2倍以上文化幣點數，去年創下2190點紀錄的人氣王，今年21歲，還是有機會扳回一成。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應