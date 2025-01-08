1週內達標！ 文化幣「邀請碼」人氣王換人 領取率曲線圖曝光

從文化部特別製作的領取率曲線圖來看，高中生領用率50%最高，然後依序為大學的41%，以及國中生以降的新領族為25%。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年文化禮金自1月1日起開始發放至今1星期，根據文化部統計的最新數據顯示，已有80萬人領取，領取率高達40%，消費金額達7,000萬，其中領取率最高的，是去年15歲沒得領、今年剛滿16歲的新領族；至於青少年比人氣的「邀請碼」，也在1週內衝破去年人氣王累積1年的數字，文化部表示，目前已有1位「超級E人」成功邀請257名朋友，獲得點數達2,580點，打敗去年最高紀錄2190點。

今年新一波文化幣，最大特色是從16-22歲青年每人1,200點（約146萬人），新增13-15歲每人600點試辦（約60萬人），也就是說，除了還沒從22歲「畢業」的舊領族之外，有不少今年剛滿16歲以及13-15歲的新領族。

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文化部根據過去7天的領用數據分析，領取最踴躍的是16-18歲高中生，領取率破50%，尤其今年也是首次領取的16歲，領取率最為踴躍達52%。從文化部特別製作的領取率曲線圖來看，高中生領用率50%最踴躍，然後曲線往兩邊遞降，依序為大學的41%，以及國中生以降的新領族為25%。所以，文化部也呼籲國中生、大學生，別忘了趕快領取文化幣。

至於引起廣泛討論的「新朋友邀請碼活動」，只要是「已領取文化幣的青年」，第一次邀請2名新朋友領取文化幣，即可獲贈30點，之後每邀1名朋友可再多獲得10點，回饋無上限，不僅比人氣，還可以享有源源不絕入袋的文化幣。據了解，目前僅以一個星期就打敗去年人氣王的1位「超級E人」，今年18歲，成功邀請257名朋友，獲得點數達2,580點，為自己賺到2倍以上文化幣點數，去年創下2190點紀錄的人氣王，今年21歲，還是有機會扳回一成。

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