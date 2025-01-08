寒流來賞熱呼呼世界級藝術品 台北萬豪酒店公開展示羅丹雕塑作品〈吻〉

台北萬豪酒店展示19世紀法國雕塑大師奧古斯特．羅丹著名的雕塑〈吻〉，免費參觀。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕想看世界著名藝術品，不只前往美術館或博物館，進入5星級飯店也能輕鬆觀賞，位於大直的台北萬豪酒店，即日起公開展示19世紀法國雕塑大師奧古斯特．羅丹著名的雕塑〈吻〉，歡迎民眾入館免費欣賞。

羅丹雕塑作品〈吻〉，描寫法蘭西斯卡與保羅的禁忌戀情。（記者周幸叡攝）

這幾天台北因為寒流來襲冷颼颼，大家都包得緊緊的，但羅丹雕塑作品〈吻〉的男女主角可不畏寒流，赤裸的身軀相擁，貼合的嘴唇穿透冰冷的青銅，傳遞出炙熱的愛意，男主角健美結實的軀幹及肌肉張力、女主角豐盈而柔美的身體曲線，在燈光下如剪影般清楚呈現，雖是靜止的雕塑，但愛欲彷彿無聲無息流動其間，讓觀者感受到他們那股不顧一切結合的愛戀與激情。有趣的是，雕像擺放的位置是酒店1樓花園廚房Garden Kitchen外，民眾來來往往走過他們的身邊，而他們，一如熱戀中的情侶，不在乎他人投射過來的任何眼神，只活在彼此深情的雙眸裡。

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羅丹雕塑作品〈吻〉，尺寸113 x 111.5 x 181 公分。（記者周幸叡攝）

台北萬豪酒店表示，這座雕塑作品〈吻〉（The Kiss），是奧古斯特．羅丹（Auguste Rodin，1840-1917）的經典雕塑之一，描寫法蘭西斯卡與保羅的禁忌戀情。羅丹約在1880年構思《地獄之門》雕塑，生動雕出但丁《神曲》中〈地獄篇〉的眾多人物景象，法蘭西斯卡與保羅正是其中困於地獄的縱慾代表人物。相對於奇美博物館收藏的羅丹作品〈吻〉（38 x 38 x 61 公分），台北萬豪這座〈吻〉雕塑尺寸更大（113 x 111.5 x 181 公分），雕像右側邊底下有「A.Rodin」以及「5/8」字樣。

〈吻〉擺放在酒店1樓花園廚房Garden Kitchen外，民眾可自由參觀。（記者周幸叡攝）

雕像前「可愛不可摸」的牌子，讓人看了會心一笑。

（記者周幸叡攝）

台北萬豪說明，加上底座，整座〈吻〉相當重，但為了讓大家都能欣賞這座著名的雕塑品，飯店著實花費一番心力置放，是亞洲地區第1個私人收藏的公開展示，即使沒有在飯店消費，也歡迎大家入館欣賞。而飯店這股邀請大家欣賞藝術品的熱誠，也流露在雕像前「可愛不可摸」的牌子上。平常大家去看藝術展覽，擺在作品旁的標語多是「請勿觸摸」、「禁止攝影」等嚴令字句，這5個字既鼓勵民眾自在欣賞又柔性勸導勿破壞雕塑，讓人看了會心一笑，倍感親切，也和原本遙不可及的世界級藝術品更拉近距離。不妨找個時間入館細細欣賞，從雕像的肢體動作，窺看兩人除了熾熱愛欲流瀉之外，還不經意透出甚麼樣的內心糾葛戲。更多台北萬豪酒店相關內容詳詢官網。

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