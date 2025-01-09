台南眷村年貨大街玩諧音哏 「阿嬤妳看市集」熱鬧登場

北區振興開元公園「阿嬤妳看市集」，今日熱鬧開展年貨大街活動。 （南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 在南區舉辦多年的眷村年貨大街，今年首度延伸到北區振興開元公園「阿嬤妳看市集」。該處前身原為台南美國學校舊址，「阿嬤妳看」市集名稱靈感即取自「American」（美國）的諧音。今（9） 日年貨大街熱鬧登場，透過眷村年味繼續累積歷史地緣情感。

二次大戰後，因應台南南區空軍基地美軍眷屬等需求，設置了台南美國學校。雖然原美國學校已成為公園，北區、南區眾多眷村社區在這次年貨大街活動共襄盛舉。

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南市文化局亦邀長期協助社區台語推動的成大台文系師生，讓學習台語的學生與外籍生，融入台南社造資深的北區振興里、南瀛眷村文化館、南區新生里體驗台灣年。

越南學生林俊義（右）與參加民眾互動，教寫台羅台語文春聯。（南市文化局提供）

越南學生林俊義穿著越南服飾書寫台羅台語文春聯、越南春聯。師生當場揮毫限量贈送越南字與台語字春聯。為了響應「府城建城300年」，師生吟誦台語詩人蔣日盈著作的台南古城詩。

日籍生高橋真紀子（左3）用台語講述故鄉日本關西地區與台南府城文化守護的共同感受。（南市文化局提供）「阿嬤妳看」眷村文化美食節有台語春聯書寫活動。（南市文化局提供）

日籍生高橋真紀子已在台南學習台語2年，她用台語講述故鄉日本關西地區的文化守護故事，許多文化資產工藝與產業，努力傳承傳統節慶活動，她在台南也看到同樣景象，巷弄裡一樣有許多這樣為了守護城周遭的文化資產、工藝產業而努力的居民。「鼓吹台語社」社長王瓊珠則在大樹下「台語囡仔古」攤位，講述傳統糕點的故事。

南市文化局表示，市集還有新住民、原住民媽媽們共同參與眷村年節活動，呈現多元文化共融的生活樣貌，亦促進社區動能，增添未來地方創生的火花。

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