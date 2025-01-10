台江文化轉印燈箱 點亮百年古茨

青年參與台江文化燈箱與窗飾微型公共藝術創作，為地方創生注入生命力。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南社區大學台江分校攜手安南區公所、崑山科大空間設計系推動台江十六寮社區博物館微型公共藝術，今日發表台江文化燈箱及窗飾等5件作品，不僅注入青年參與地方創生的生命力，更在歲末點亮十三佃鄭家百年古茨，為台江蛇年行春再添一處文化景點。

「台江文化燈箱」微型公共藝術創作，將在地日常生活點滴元素融入其中。（記者王姝琇攝）

台江分校執行長吳茂成指出，透過公私協力推動台江微型公共藝術共創行動，學生們著手進行鄭家古茨田野調查、採訪耆老，再結合空間設計專長融入台江農漁村生活故事，完成台江文化燈箱及窗飾、台江社區博物館動畫、鄭家古茨空間模型等作品，更拉近青年世代與長者之間的距離。

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台江文化燈箱創作在歲末點亮十三佃鄭家百年古茨，為蛇年行春再添一處文化景點。（記者王姝琇攝）

台江在地生活元素包括宗教信仰、畜牧養殖、農作豐收到歷史建築、地方音樂創作等，全都躍上台江文化燈箱創作圖騰；鄭家百年古茨過去與現在的對比影像也透過窗飾展現。

青年參與台江文化燈箱與窗飾（圖）微型公共藝術創作，呈現鄭家百年古茨過去與現在的對比影像。（記者王姝琇攝）

崑山科大空設系同學涂英壹表示，自己參與台江社區博物館微型公共藝術創作，最大收穫就是更了解十三佃歷史文化，特別是歷史應該被保存下來，不要被遺忘，設計過程雖困難重重，但在同學們合作之下逐一克服，看到台江鄉親很喜歡這些作品，自己和同學們都很有成就感。

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