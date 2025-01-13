月津港燈節1/18開幕 攜手國際藝術家綻放「光的年輪」

2025台南月津港燈節1月18日開幕，台南市長黃偉哲歡迎大家一起到鹽水小鎮看燈節、參加蜂炮活動。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕2025台南月津港燈節1月18日開幕，4大展區66組藝術作品，攜手國際藝術家綻放「光的年輪」，台南市長黃偉哲表示，月津港燈節開枝散葉，像年輪、波紋一樣擴散，感謝國內外藝術家一起打造，歡迎大家一起到鹽水小鎮看燈節、參加蜂炮活動。

2025台南月津港燈節1月18日在親水公園開幕，4大展區66組藝術作品。（記者王涵平攝）

南市文化局代理局長林韋旭表示，月津港燈節邁入第15年，今年以「光的年輪」為主題，呈現此燈節如同年輪一般，從地方作為起點，紮實成長，累積出讓台南與台灣藝術站上國際舞台的能量，展期至2月16日，規畫藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星及公19口袋公園等4大展區，邀請日本、韓國藝術家，以及過去曾參與月津港燈節的15組藝術家團隊參與，總計66組精彩作品。

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2025台南月津港燈節1月18日開幕，4大展區66組藝術作品，攜手國際藝術家綻放「光的年輪」。（南市文化局提供）

亮點作品包括位於藝術燈區的主燈《無盡光輪》，由知名藝術團隊「UxU Design 有用主張」創作；另有水幕投影作品《光的年輪》由黑川互動媒體藝術操刀；而禹禹藝術工作室的作品《光聚》、先驗物件的《花火城邦》、日本藝術家森岡厚次《又一個月圓》等，結合在地蜂炮意象及科幻感的空間作品。

2025台南月津港燈節1月18日開幕，4大展區66組藝術作品，攜手國際藝術家綻放「光的年輪」。（南市文化局提供）

與以往不同的是，今年新闢公19口袋公園，依現地自然環境設置4件植物意象的《榮光幻花》作品，以台灣常見的姑婆芋、蕉葉、蒲公英、野花造型，利用金屬轉譯，以巨型花朵雕塑與光環境打造一座童話般的夢幻花園。

2025台南月津港燈節1月18日開幕，4大展區66組藝術作品，攜手國際藝術家綻放「光的年輪」。（南市文化局提供）

開幕啓燈晚會將於月津港親水公園搭建全新的水上舞台，邀請舞蹈團體Luxy Boyz帶來結合燈光與街舞的演出，並由原住民創作歌手舒米恩和女子團體「晨悠」呈現「月津四季」水上劇場。

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