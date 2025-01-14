雲林啟動「台語家庭」培育 通過認定最高可獲1200元獎勵金

雲林「台語家庭培育計畫」啟動，邀請大家透過答嘴鼓、唱童謠、說台語故事來學習及傳承台語。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鼓勵國人學習及傳承台語，配合文化部推動培育台語家庭計畫，雲林縣府自今（14）日開始，只要完成培訓課程並通過認定即可獲得台語獎勵金，學習家庭500元、文化家庭1200元，縣長張麗善邀請縣民踴躍參加。

張麗善今天在啟動儀式現場全程以台語致詞，更用台語唸了一段布袋戲口白，她指出，台語是台灣的重要文化資產，不只承載了歷史記憶，也反映展現台灣多元文化風貌，台語是很美麗的語言，隨著時代變遷、語言政策影響，許多年輕人不會講、聽不懂台語，面臨傳承危機。

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許多國小老師也說，學校闖關活動，有英語、台語及各項遊戲關卡，孩子一致認定台語是最難一關，會用英文念出水果名字，台語卻一個也不會說。

文化觀光處長陳璧君指出，文化部調查資料顯示，目前能說台語的年輕人口已不足3成，為了挽救母語傳承，文化部推出「培育台語家庭」計畫，希望透過家庭力量，從生活中潛移默化讓台語再度融入日常生活，大人小孩一起說台語。

台語家庭培育計畫設計2種參與模式，不會說的「台語學習家庭」、會聽說的「台語文化家庭」，只要是同一家庭2代以上的家人，可上文化部指定網站登錄，參加課程集點，累計達20點，並通過檢定即可獲台語獎勵金。

文觀處說，這項計畫預計至今年底，設計各項學習與文化活動，例如答嘴鼓、童謠教學、台語教事分享等，希望透過有趣與實用的課程，提升家庭成員的台語能力與文化認同。相關活動訊息可上文化部官網查詢，或關注「阮兜講台語真係珍趣味」粉絲專頁（https://www.facebook.com/profile.php?id=61571576097340）。

興華國小推動台語教學，透過闖關遊戲讓小朋友會用台語說出各種水果名字。（記者黃淑莉攝）

雲林「台語家庭培育計畫」啟動，邀請大家透過答嘴鼓、唱童謠、說台語故事來學習及傳承台語。（記者黃淑莉攝）

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