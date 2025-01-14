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陣頭文化傳承不易 台南102歲老教頭「建興師」何國昭堅守崗位

2025/01/14 18:35

102歲的何國昭是宋江陣及白鶴陣教練，養生之道天天寫心經，練武功當作運動。 （記者洪瑞琴攝）102歲的何國昭是宋江陣及白鶴陣教練，養生之道天天寫心經，練武功當作運動。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市首度表揚15位資深陣頭教練，個個大有來頭，其中102歲的何國昭是宋江陣及白鶴陣教練，傳承徒子徒孫素有「建興師」美名。他透露養生之道，天天寫心經怡養心性，練武功當作運動，平日也是不抽煙、不喝酒。

何國昭早年開設「建興武館」，他本身更領有中醫執照，參與西港香已逾75年，去年土城香也有參加，繁衍門徒弟子傳承更是桃李滿天下。他目前雖有些重聽，但身體仍是相當硬朗，受獎後更是中氣十足舉起大拇指、高喊「開心」「謝謝」，希望大家多支持讓陣頭文化繼續傳承。

被問到有何養生之道，他反幽默說：「你們要教我啊！」沒有什麼特別祕訣，就是天天寫般若波羅蜜多心經，練功夫當做運動，心情自然愉快。他的兒子何泰德、門生黃名宏並表示，師傅不喝酒不抽菸，至今仍保持打拳練身體。

台南市長黃偉哲（前左4）首度表揚15位資深陣頭教練，推廣台灣陣頭文化。（記者洪瑞琴攝）台南市長黃偉哲（前左4）首度表揚15位資深陣頭教練，推廣台灣陣頭文化。（記者洪瑞琴攝）

今天由台南市長黃偉哲頒獎表揚，他表示，陣頭文化目前在台灣傳承不易，民眾觀賞機會日益減少，而去年適逢「臺南400」也是香科年，正因為有資深教練們堅守崗位，讓民俗陣頭文化發揚光大。

南市文化局去年訂定《臺南市政府文化局表揚資深陣頭傳承者作業要點》，首次通過的15位資深陣頭教練，皆長期耕耘於陣頭文化薪傳工作，橫跨宋江陣、金獅陣、白鶴陣、太平清歌、牛犁歌陣、天子門生、跳鼓陣等。

授獎名單包含3位去年辭世的教練，王榮茂教練曾任永吉吉安宮太平歌陣指導老師，協助其復陣並採譜記錄所有曲目；郭耀麒教練曾於大竹林、本淵寮、大寮、南勢、仁德、大甲、朝興武館等地指導陣頭武術陣法，參加西港香科逾二十科；郭武驥教練為麻豆巷口集英社團長暨指導老師，參加麻豆香科逾十數科。皆由家屬代表受獎。

另外黃阿彬、王鬧允及張明春教練深耕牛犁歌陣，長期投入文化傳承工作；陳憲明教練成立全國首支女子跳鼓陣，帶領陣頭走向職業化陣頭形式；郭榮泰、黃秋蘭及黃玉惠教練，薪傳天子門生陣，培育天子門生新生代；謝志忠、程瑞進及鄭福利教練耕耘宋江陣，對宋江陣傳承貢獻良多；黃煌彥教練扎根金獅陣，於金獅陣承繼奉獻卓著。

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