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聯邦銀行33年致力美術獎27年 如灌溉大樹滋養沃土 3大獎今頒發

2025/01/14 20:08

聯邦美術頒獎典禮，頒獎者與所有得獎者合影。（記者陳奕全攝）聯邦美術頒獎典禮，頒獎者與所有得獎者合影。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「聯邦銀行33週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮」今（14）日在內湖自由廣場國際演藝廳舉行，主辦單位聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、協辦《自由時報》副社長陳進榮皆出席頒獎，另邀請到文化部長李遠頒發3項大獎。

聯邦銀行33週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，自由時報副社長陳進榮（左起）、文化部長李遠、聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、聯邦藝術獎總召集人許坤成教授。（記者胡舜翔攝）聯邦銀行33週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，自由時報副社長陳進榮（左起）、文化部長李遠、聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、聯邦藝術獎總召集人許坤成教授。（記者胡舜翔攝）

林鴻聯於致詞時表示，聯邦銀行經過33年淬鍊，交出最好的成績單，在ESG永續經營方面也有卓越表現，「永續」經營聽起來很新，實際就是做該做的事，盡應盡的責任，聯邦銀行一直期許自己要成為讓人信賴的百年企業，傳承著「相信幸福．勇於承擔」的企業精神。

聯邦銀行33年致力美術獎27年 如灌溉大樹滋養沃土 3大獎今頒發在許坤成教授與很多人的努力之下，聯邦美術比賽至今讓很多想在繪畫生涯成長茁壯的人，都有一個可以發揮的空間，許坤成感念創辦人林榮三先生的知遇之情，矢志要把美術比賽做到最好。（記者胡舜翔攝）

林鴻聯說，聯邦銀行自27年前發願辦美術比賽，在乎的並不是要把它做多大，而是能不能夠真的有所貢獻，在許坤成教授與很多人的努力之下，看到很多台灣年輕人與好朋友，想在繪畫生涯成長茁壯的人，都有一個可以發揮的空間，「這就是我們真正想要做的事」，而頒獎典禮的舞台，就是要給所有美術獎的得獎者還有他們的家人。

每年都代表《自由時報》出席頒獎典禮的陳進榮，除對於聯邦銀行企業能穩定成長同時造福社會，表達欽佩，也以「一人有慶，兆民賴之」為例，認為聯邦銀行就像灌溉一棵大樹，每年發掘很多藝術人才，為台灣文化做出貢獻，「一路走來很不簡單，我們也要珍惜，永續經營下去。」

文化部長李遠（右）頒發聯邦美術印象大獎首獎給吳羽宸。（記者胡舜翔攝）文化部長李遠（右）頒發聯邦美術印象大獎首獎給吳羽宸。（記者胡舜翔攝）

此次頒獎典禮共有3大獎項，首先是第27屆聯邦美術新人獎，首獎得主李郁汝表示，本來父母很反對她讀美術，知道她參賽又很緊張，感謝評審可以肯定她的作品，今年就要大學畢業，首獎對她來說，是很棒的畢業禮物，也是對藝術創作者最實際的支持。

印象大獎今年是第22屆，文化部長李遠說，沒有年齡限制的印象大獎，首獎吳羽宸是2005年出生，大概19歲，這點讓他很吃驚，大讚現在年輕人很厲害，從他們的身上，可以看到台灣未來在文化與藝術上的種種可能。

文化部長李遠（右）頒發聯邦美術新人獎首獎給李郁汝。（記者胡舜翔攝）文化部長李遠（右）頒發聯邦美術新人獎首獎給李郁汝。（記者胡舜翔攝）

而吳羽宸則在發表感言時提到，她的「倒映」系列作品，呈現基隆海港的水面光影變化，為了捕捉最美好的瞬間，她整整花了一個月時間，每天只要有空就去漁港觀察，也因此體會到漁港獨特的生命力。

最後是聯邦美術貢獻獎，頒發給已故藝術家陳銀輝，由陳銀輝的女兒陳郁雯代表領獎。陳銀輝是戰後第一代抒情抽象畫家，除創作外，更致力於藝術教育，栽培後進無數，對於台灣美術有重要貢獻，陳郁雯表示，「父親是很堅強執著的人，也會教導我們用美的視角去看待生命，去珍惜這個世界，也很高興跟大家分享這個喜悅。」

聯邦銀行33年致力美術獎27年 如灌溉大樹滋養沃土 3大獎今頒發台灣美術貢獻獎由得獎人陳銀輝女兒陳郁雯代領。（記者胡舜翔攝）

聯邦文教基金會表示，為推廣本土油畫藝術，並打造交流的舞台，所有得獎作品即日起在全國各地巡展出，首站已於聯邦銀行民生東路總行大廳開展，詳細展出時間及地點，可搜尋「2025 聯邦藝術巡迴展」或官網（https://web.ubot.com.tw/UB/2025exhibit/）。

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