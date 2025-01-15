戶外成為大美術館！鹿草國小彩虹小畫展開展

鹿草國小附幼學生用色彩創作的作品。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草國小附設幼兒園推動美感教育，帶領幼兒用感官探索顏色，進行創作，並將上百件作品布置在校園空間，命名為「彩虹小畫展」；畫展今天開展，許多來賓、家長讚嘆「好像戶外美術館」，看到孩子充滿想像力及色彩的作品，直說「個個都是小小藝術家！」

鹿草國小附幼的彩虹小畫展開展。（記者林宜樟攝）

鹿草國小校長陳振興、鹿草鄉長嚴珮瑜、縣議員詹琬蓁及師生、家長今天不畏寒冷風雨，一同為彩虹小畫展開展；陳振興說，幼兒園啟發孩子創作天賦，引導幼兒用感官探索顏色，讓家長透過參觀畫展了解孩子的學習歷程，師生還一同準備迎賓舞蹈表演，在會場布置拍照打卡區及連結農曆年的吉祥祝福小卡樹，展現多元能力。

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陳振興說，幼兒在學習顏色的過程，可透過創造不同的顏色組合和應用獨特的想像力，表達腦海中的想法、心情以及對於生活事物的認知、感受，訓練孩子的創造力，激發感受周遭事物的動力；鹿草國小幼兒園主任陳淑卿說，每個孩子都是獨立的個體，創作時的想法與美的感受力都不盡相同，每一件作品都獨具特色。

畫展中有幼兒創作的自畫像、蠟筆水彩畫、樹葉蓋印畫、刮畫、渲染畫等，家長們看到孩子的作品，爭相拍照，感謝師長引導，讓親子間可以透過「美」的視覺饗宴看到孩子的獨一無二；幼兒今天也教導爸媽創作「葉子蓋印畫」，並擔任作品創作解說員，透過解說創作過程，學習和使用相關詞彙和語言，促進語言發展和提高語言表達能力。

幼兒的作品富有童趣。（記者林宜樟攝）

幼兒園戶外空間處處是作品。（記者林宜樟攝）

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