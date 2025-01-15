實踐永續旅行新典範 南港老爺行旅獲2024第一屆台北永續旅宿金獎

南港老爺行旅坐落於南港軟體園區，交通便利，步行3分鐘即可抵達捷運站。（南港老爺行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕位在三鐵共構的台北南港區，周邊環繞著軟體園區、生技園區、展覽館，南港老爺行旅從開幕以來，就隨著周邊的科技與新潮脈動與時俱進，既提供現代化舒適旅宿，也以推廣永續旅行為己任，獲得台北市政府觀光傳播局舉辦的2024第一屆台北永續旅宿金獎。

南港老爺行旅獲得台北市政府觀光傳播局舉辦的2024第一屆台北永續旅宿金獎。（南港老爺行旅提供）

細數南港老爺行旅開幕5年來，在永續實踐上展現的多面向努力，總經理陳進東表示，首先是在地採購與餐飲方面，優先選用台灣在地食材，減少進口冷凍食材及碳排放，並提供來自台灣包種茶原鄉──南港茶山的優質茶葉，讓旅客品嘗在地甘醇茶香。其次，推廣環保住房體驗，積極響應政府政策，提前逐步減少客房供應一次性備品，並推出環保旅宿專案，客房僅提供毛巾，鼓勵旅人自備盥洗用品。先前為慶祝5週年，更推出獨特的「減塑有型」住房專案，入住旅人即贈全台首創以飯店廢棄材料再製的「循環再製太陽眼鏡」，將永續理念融入旅客生活。

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南港老爺行旅先前推出慶祝5週年住房專案，入住旅人即贈全台首創以飯店廢棄材料再製的「循環再製太陽眼鏡」。（南港老爺行旅提供）

為了讓社會大眾更了解永續理念，南港老爺行旅也舉辦多場永續賦能講座，促進跨產業交流外，更策畫「From Waste to Worth」主題展覽，透過不同作品及創作者的視角，探討廢棄物議題及其轉化為有價值資源的過程。館內員工更發揮創意，將使用過的飯店備品再製成獨特的藝術作品，展現對環境議題的創新與承諾。而針對遊客，則是主打深度在地旅遊，結合南港茶山、台北流行音樂中心、小智研發的垃圾廚坊等在地觀光資源，推出獨家體驗遊程，帶領旅客深度體驗在地文化，更首度與台北市吉祥物「熊讚」聯名，打造可愛吸睛的主題房，創造獨特的萌宿回憶。

南港老爺行旅擁有多元房型，高樓層客房可飽覽城市美景。（南港老爺行旅提供）

另外，南港老爺行旅也積極推動在地知識分享，與紅氣球獨立書店合作「閱讀訂閱制選書」，為行旅提供台灣在地文化書籍，並敞開閱讀大門讓旅客、在地居民與企業同仁免費閱讀。2025年持續攜手紅氣球，將年節禮盒部分收益用於舉辦大台北偏鄉學童共讀會，帶領孩童開啟閱讀的想像。昨（14）日台北市政府舉辦的台北永續旅宿金獎頒獎典禮，代表南港老爺行旅出席領獎的營運總監洪郁甄強調，南港老爺行旅不僅將永續視為企業責任，更將其融入生活風格之中，期盼超越單純的議題倡議，將「永續」提升為一種由「生活意義」延伸而來的新型「生活風格」，攜手旅人共創一個更永續、更負責任的未來。更多相關內容詳詢南港老爺行旅官網。

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