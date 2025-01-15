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日本皇室過年必吃的和菓子什麼滋味？ 日勝生加賀屋「金蛇賀歲．迎富貴」告訴你

2025/01/15 20:29

日勝生加賀屋農曆春節邀請專業樂師群賀歲演出「新春序曲」。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋農曆春節邀請專業樂師群賀歲演出「新春序曲」。（日勝生加賀屋提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕歡慶日式新曆年後，接下來要喜迎台灣的農曆新年，日勝生加賀屋特別為春節期間入住旅客設計「金蛇賀歲．迎富貴」，有一系列春節慶祝活動：熱鬧的日式屋台攤位、濃厚中式氣息的絹印布春聯、初釜茶道花瓣餅品嘗體驗、有趣的開運御神籤占卜、為小朋友準備的賀歲福袋，以及贏好禮的賓果遊戲，更邀請專業樂師以中日樂器三味線、笛子、二胡交織演奏，為乙巳年開啟美好序曲。

日勝生加賀屋以蛇龍包圍著水滴的意象裝飾館內。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋以蛇龍包圍著水滴的意象裝飾館內。（日勝生加賀屋提供）

由於蛇在日本神話中是財富與重生的象徵，也意味著豐收與吉祥，春節期間一走進日勝生加賀屋，可見到獨特的應景佈置，以日本白蛇龍神信仰中蛇龍包圍著水滴的意象為發想，用紅白色代表喜氣洋洋。在如此熱鬧吉慶迎新氛圍中，除夕、初一於1樓待客區，將短暫休憩的空間變身成熱鬧的日式屋台市集，屋台在日本新春、慶典等活動中扮演著不可或缺的角色，在充滿和風氛圍的音樂與親切的問候聲中，體驗別具一格的節慶喜氣。

「米克班可麗餅」將在日式屋台市集，端出在台灣難得品嘗到的日式軟皮可麗餅。（日勝生加賀屋提供）「米克班可麗餅」將在日式屋台市集，端出在台灣難得品嘗到的日式軟皮可麗餅。（日勝生加賀屋提供）

快閃品牌「若葉鯛魚燒」將帶來「大吟釀白豆沙」限定口味。（日勝生加賀屋提供）快閃品牌「若葉鯛魚燒」將帶來「大吟釀白豆沙」限定口味。（日勝生加賀屋提供）

此次日式屋台市集有什麼吸睛特色呢？日勝生加賀屋表示，這次邀請深受台日歡迎的快閃品牌「若葉鯛魚燒」，其擅長融合台日食材，除了「葡萄奶油起司」口味的鯛魚燒，也帶來日本人喜愛的「台灣大甲芋頭」口味，並特地以加賀屋的品牌發源地能登半島的名品清酒發想，推出專屬的「大吟釀白豆沙」限定口味。還有「米克班可麗餅」端出在台灣難得品嘗到的日式軟皮可麗餅，以及「丘比特糖葫蘆」。除此之外，更邀請榮獲2013 ICT咖啡金賞的「和珈屋咖啡」，帶來金賞摩卡配方咖啡，歡迎試喝購買。初三至初五屋台更化身成趣味遊樂場，遊客可於走春閒暇時與親友同享彈珠遊戲。佳節期間，在傳統年味中融入濃厚的日本美食與遊戲，有吃又有玩。

日勝生加賀屋初釜茶道，端出日本皇室過年必吃的「花瓣餅」。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋初釜茶道，端出日本皇室過年必吃的「花瓣餅」。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋獨特的茶道體驗，在新春初一及初二期間更換上全新風貌，由管家示範日式茶道儀式外，特別呈現日本皇室過年必吃、也是裏千家茶道新年初釜必備的傳統和菓子「花瓣餅」。這款茶點象徵長壽與幸運，為新的一年奉上無限祝福。今年也邀請具代表性的台灣印花圖樣品牌「印花樂」，特地挑選由在地製作的布幔斗方，由專業老師親自指導的絹印上精美的蛇年限定圖樣，讓小朋友也能參與祥瑞納福的布春聯絹印體驗。更為除夕至初二入住的小朋友們準備「賀歲子供福袋」，福袋內含多種日式手作小物，不僅寄寓新年的祝福，也期望成為孩子開啟日本文化體驗的美好契機。

日本皇室過年必吃的和菓子什麼滋味？ 日勝生加賀屋「金蛇賀歲．迎富貴」告訴你農曆春年可在日勝生加賀屋體驗「印花樂」絹印春聯。（日勝生加賀屋提供）

此外，團圓日的除夕、初一豐盛晚餐之後，可至6樓宴會廳欣賞「新春序曲」賀歲演出，三味線的激昂旋律與二胡的悠揚深情、竹笛的清脆婉轉相互交織，創造出動人且昂揚的音樂饗宴，帶來視聽雙重享受。表演期間還將穿插賓果遊戲，幸運者可贏取加賀屋精心準備的豐富好禮。更多相關內容詳詢日勝生加賀屋官網。

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