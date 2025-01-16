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基隆和平國小邀書法大師 揮毫春聯贈民眾迎新春

2025/01/16 14:37

和平國小邀請書法家蔣夢龍在和平島天后宮開筆揮毫。（記者盧賢秀攝）和平國小邀請書法家蔣夢龍在和平島天后宮開筆揮毫。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕農曆春節快到了，不少廟宇或民間團體舉辦春聯揮毫活動，和平國小今（16）日邀請了知名書法家蔣孟龍與學生等人，在台灣頭有300多年歷史的和平島天后宮揮毫，送給和平島居民開心過好年。今年蛇年，有民眾獨鍾情「蛇我其誰」、「有蛇有得」特殊涵義的春聯。

學生和書法家在和平島天后宮揮毫，有民眾鍾情於「括我其誰」、「有捨有得」。（記者盧賢秀攝）學生和書法家在和平島天后宮揮毫，有民眾鍾情於「括我其誰」、「有捨有得」。（記者盧賢秀攝）

和平島的天后宮有300多年歷史，是地方信仰中心，與和平國小緊鄰，和平國小與海東書會今天在天后宮舉辦春聯揮毫，10多位書法家和師生在廟埕寫春聯，讓居民一起迎接喜氣洋洋「蛇麼都順利」的新年。

校方並請來今年已經90歲的書法大師蔣夢龍開筆，他寫下「和平國小開新運，媽祖神宮迓好春」對聯，符合地方情境。

學生和書法家也一起創作，寫「春」、「福」、「蛇麼都好」等春聯，也有民眾鍾情「蛇我其誰」、「有蛇有得」，書法家寫很有意思，可以激勵人心、開闊心胸。

和平國小校長范師旗說，天后宮媽祖70多年來保佑地方學子，在少子化的時代各偏遠地區的學校陸續裁撤，感謝媽祖保佑和平島居民和師生，因此在廟埕揮毫，延續傳統文化，祈求新的一年順利，也讓和平島居民開心過好年。

基隆郵局今天在愛三路郵局營業廳舉辦「蛇來運轉新春揮毫贈春聯」活動，邀請「瑞芳書道學會」黃永坤理事長偕同4位書法老師親臨現場揮毫，許多民眾索取，為除舊布新增添年節氣氛。

和平國小邀請書法家蔣夢龍在和平島天后宮開筆揮毫。（記者盧賢秀攝）和平國小邀請書法家蔣夢龍在和平島天后宮開筆揮毫。（記者盧賢秀攝）

和平國小邀請書法家蔣夢龍在和平島天后宮開筆揮毫。（記者盧賢秀攝）和平國小邀請書法家蔣夢龍在和平島天后宮開筆揮毫。（記者盧賢秀攝）

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